Госинспекция труда завершила расследование происшествия на заводе «Моторинвест»

Обрушение крыши произошло по ряду различных проектно-строительных причин.

Государственная инспекция труда в Липецкой области завершила расследование группового несчастного случая, произошедшего 19 февраля с работниками АО «Эвиа» — речь идёт о резонансном обрушении крыши сварочного цеха на заводе «Моторинвест» в селе Гребенкино Краснинского округа.

Напомним, под завалами нашли восьмерых человек: семь мужчин и одну женщину. К спасательным работам было привлечено 114 человек и 35 единиц техники. Изначально была озвучена версия об обрушении крыши под тяжестью снега. Но теперь главными причинами называются проектно-строительные просчёты. 

«По ряду различных проектно-строительных причин в одном из цехов произошло обрушение конструкции здания. В результате обрушения кровли под завалами оказались 8 человек. С различными травмами работники были доставлены в медицинские учреждения, некоторым из них причинен тяжкий вред здоровью. Обстоятельства несчастного случая определены как повреждения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В целях объективной оценки обстоятельств группового несчастного случая, установления причин обрушения потребовалось проведение экспертизы, экспертных работ с привлечением аккредитованных специалистов-экспертов. Вследствие нарушения требований охраны труда следственными органами возбуждено уголовное дело», — сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области.

На данный момент установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда.

Происшествие по результатам расследования квалифицировано как несчастный случай на производстве.
