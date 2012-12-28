Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
19-летний парень отказался срывать глухую тонировку с «Приоры» — его арестовали на неделю
Сегодня в Липецке: улицы в центре перекроют, липчане выбрали профессии мечты – в списке дворники, космонавты, директора
Директор стройфирмы подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей
Назначили «положенца» и «смотрящих», собирали «общак»: 12 заключенных елецкой колонии выслушали приговор
Пьяный дебош у магазина обернулся для 22-летнего и 19-летнего приятелей уголовными делами
Происшествия
190
25 минут назад
Госинспекция труда завершила расследование происшествия на заводе «Моторинвест»
Обрушение крыши произошло по ряду различных проектно-строительных причин.
Напомним, под завалами нашли восьмерых человек: семь мужчин и одну женщину. К спасательным работам было привлечено 114 человек и 35 единиц техники. Изначально была озвучена версия об обрушении крыши под тяжестью снега. Но теперь главными причинами называются проектно-строительные просчёты.
«По ряду различных проектно-строительных причин в одном из цехов произошло обрушение конструкции здания. В результате обрушения кровли под завалами оказались 8 человек. С различными травмами работники были доставлены в медицинские учреждения, некоторым из них причинен тяжкий вред здоровью. Обстоятельства несчастного случая определены как повреждения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В целях объективной оценки обстоятельств группового несчастного случая, установления причин обрушения потребовалось проведение экспертизы, экспертных работ с привлечением аккредитованных специалистов-экспертов. Вследствие нарушения требований охраны труда следственными органами возбуждено уголовное дело», — сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области.
На данный момент установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда.
Происшествие по результатам расследования квалифицировано как несчастный случай на производстве.
0
0
2
0
0
Комментарии