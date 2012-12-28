Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Итоги. Февраль
Площадь обрушения составила около пяти тысяч кв. метров. К спасательным работам были привлечены 114 человек и 35 единиц техники, 15 бригад скорой помощи. Вначале из раздавленного снегом цеха вытащили четверых рабочих. Потом — еще двоих, они до этого смогли связаться со спасателями по телефонам. К 16 часам из-под завалов вытянули еще двоих. Чудом обошлось без жертв — возможно, потому, что 11-летний цех сложился как карточный домик во время обеденного перерыва у рабочих. Восьмерых спасенных госпитализировали в три больницы. 26 февраля «Одного из пострадавших при обрушении цеха «Моторинвеста» перевели в московскую клинику», а четверых отправили на амбулаторное лечение.
«По факту обрушения кровли на заводе «Моторинвест» Следком возбудил уголовное дело» по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Свои проверки начали прокуратура и Госинспекция труда Липецкой области.
По основной версии, крыша цеха обрушилась из-за скопления снега. Однако пресс-служба «Моторинвеста» сообщила «Российской газете», что «работы на предприятии по очистке кровель от снега производились на постоянной основе». И предположила, что «возможной причиной обрушения здания стал аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки». Действительно, 18-19 февраля центр Россию накрыл циклон.
Кроме обрушения цеха наша область стала в феврале источником еще одной федеральной новости — сожжения на Масленицу чучела Лабубу в археологическом парке «Аргамач». Героев маскульта в парке жгут с 2017 года, но нынешняя пиар-акция оказалась самой громкой.
Весна, наверное, наступит
когда закончится февраль.
Я доказательств не имею
но так сказал мне почтальон
Славяне не зря назвали февраль лютым. У нас было все: морозы за минус 30, сумасшедшая оттепель, бесконечные снегопады. Последний месяц зимы изрядно потрепал всем нервы, а кое-кого лишил здоровья и даже жизни, как это случилось с 78-летней женщиной из села Долгуша. Соцработник, которая не могла попасть в заваленный снегом дом пенсионерки, попросила помощи у пожарных. Те сумели пролезть в дом через крохотное пластиковое окошко, но нашли пенсионерку уже мертвой.
Февраль начался сильными морозами. Ночью — до минус 30 и ниже. 1 февраля пятеро мужчин обморозили руки. Тогда же «На юге Липецкой области за два дня выпала месячная норма осадков». Жители деревень и даже городов оказались в снежных ловушках. Не обошлось без локальных спасательных операций по освобождению из снежного плена одиноких пенсионерок и машин.
Погодные качели — это всегда риск ЧП. «В Чаплыгинском округе три человека отравились угарным газом» — скорая выезжала по двум адресам. «В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки»: 54-летний механизатор пытался отогреть двигатель трактора, и каким-то образом загорелся сам.
2-го и 3-го февраля из-за морозов и сложной обстановки на дорогах в Липецке и Ельце можно было не ходить в школу. 2 февраля, кстати, был Днем сурка. В Липецке проверить американскую примету не вышло: сурок из нашего зоопарка умер от старости. Но так как день 2 февраля был солнечным, можно предположить, что весну стоит ждать в середине марта.
27 февраля в регионе под тяжестью снега рухнула уже 11-я крыша — в деревне Котовка Лев-Толстовского района. До этого случая крыши уже падали не только в этом районе, но и в этом же селе, а также в Краснинском, Лебедянском, Измалковском и Чаплыгинском округах. Ночью 16-го «Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка». Куски арматуры со скатной крыши пятиэтажки на Зегеля насквозь прошили автомобиль. 27 февраля с крыши дома на улице 8 Марта вместе со снегом сошло и металлическое ограждение. Такая же история случилась вчера на улице Студёновской.
А непрощённых воскресений
есть пятьдесят одно в году,
я в них обиды обещаю
не забывать и не прощать
16 февраля «В Липецке случился зимний паводок». Хуже всего пришлось Тракторному, где перестали ходит трамваи, а автобусы стали паромами. А уже 17-го столбики термометров опустились ниже 20 градусов. Мороз превратил улицы в катки. Лед оказался даже в тех местах, где раньше с ним боролись в первую очередь — на остановках. В итоге «Ребенок поскользнулся под автобус в центре Липецка». Взрослые еле успели вытащить мальчика из-под колес. За сутки в травмпункты города обратились 138 человек. Жалоб в GOROD48 на нечищеные проезды и дворы было немеряно:
— Порядка нет, если бы вовремя убрали эту кашу, которая замерзла кругом, не было бы этого коллапса! Никому дела нет до уборки, просто бардак…
— Почему, ради всего святого, посыпают только у подъезда?! Дальше я должна лететь? Ползти? Ехать на картонке? Не дойти до остановки! Посыпьте! Ведь знаете, где люди ходят. Тропинки отлично видно!..
— Освоила пингвиний шаг, потому что 5 лет назад уже упала на обледеневшем тротуаре и сломала запястье…
К счастью, липецкая энергетика выдержала удары стихии. Обошлось ремонтом одного лишь теплопровода — на улице Калинина. Из-за порыва на сети тепла лишились ТЦ «Октябрьский» и две многоэтажки на улице Меркулова. На сутки из-за повреждения газопровода «На Соколе без газа оставались 980 домов». Не обошлось без точечных проблем с отоплением, водоснабжением и канализаций в десятке многоэтажек.
15 февраля «Родственники погибших в Афганистане липчан были возмущены сугробами у мемориала на площади Героев». В мэрии ситуацию объяснили свежим ремонтом покрытия мемориала — его могла повредить коммунальная техника. Но с уборкой города дело было плохо. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Суворин удивил депутатов рассказом об уборке города. Например, заявил, что на улицы выезжают все 105 коммунальных машин МБУ. В то же время чиновник сказал, что не располагает сведениями о наличии техники у нанятых для уборки частных организаций, с которыми департамент имеет договоры на 60 млн рублей. Возможно, водитель одной из них и прославился тем, что заехал в расчищенный двор в 9-м микрорайоне и свалил кузов снега. Кстати, городская администрация отчиталась, что «С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега».
— Почему вы не верите? Надо верить! — написал в ответ на недовольные комментарии Дед.
Олегу лыжи подарили —
теперь ни пробки не страшны,
ни снег, ни цены на парковку,
ни абстиненция с утра
Вдруг выяснилось, что УГС взимает плату за парковку в центре Липецка, несмотря на то, что крайние правые полосы дорог оставались в снежных отвалах. «Услуга не оказана. За что берём деньги?» — возмутились в горсовете. Даже в ГАИ были не в восторге от состояния дорог в Липецке. Дорожные полицейские рекомендовали водителям пересесть на автобусы. Но с этим также было сложно.
2 февраля, в 26-градусный мороз, «Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов». Это 12,5 % от общего планового выпуска. 17 февраля с линий сошел каждый 10-й автобус. Нам жаловались на работу двух десятков маршрутов, и не только частных перевозчиков. Прокуратура посчитала, что «В первой половине февраля на маршруты не вышли 183 автобуса».
Перевозчики, в свою очередь, оправдывались как погодными условиями (см. «На Соколе пассажирские автобусы еле разъезжаются из-за нечищеных от снега обочин»), так и поломками техники из-за морозов. Кстати, самому «взрослому» пассажирскому автобусу в Липецке — 39 лет. 33% автобусного парка перевозчиков — старше 10 лет. Согласно указу президента РФ, к 2030 году долю общественного транспорта в возрасте до 10 лет нужно поднять до 85%. Как? На заседании в горсовете выяснилось, что никак. Отечественная техника дорогая и некачественная. Частные перевозчики рыщут по стране в поисках списанных «Мерседесов» и «Сканий». Отечественные автобусы им не интересны. Но рано или поздно старая европейская техника в России закончатся, а Китай — слабая ей альтернатива. «Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов».
Выяснилось, что «Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера». Однако Счетная палата Липецка утверждает, что муниципалитет уже принял от «Мовисты» работ на 2,5 млрд рублей. Всего из горбюджета «Мовисте» перечислили 4,8 миллиарда. И еще один «ярд» концессионер вот-вот получит по решению последней сессии горсовета. Председатель Счетной палаты Марина Зиборова напомнила мэрии и депутатам, что концессионер не спешит выполнять свои обязательства перед городом, удлинив сроки реализации проекта на два года. «Существует риск из исчезновения концессионера с уже полученными им деньгами».
Риски уже, кстати, пошли. С 10 февраля трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона». Причина: неработающая стрелка, которую никак не починит концессионер, ведь все новое путевое хозяйство — его имущество, к которому работники МУП «Городской электротранспорт» даже не прикасаются.
Возник из тумана ветеринар —
не экономист, не строитель, не другой технарь
В пятницу, 13-го, «Мэр Роман Ченцов ушел в отставку». Глава Липецка объяснил её семейными обстоятельствами. Правительство области сообщило: решение Ченцов принял самостоятельно, добавив, что иные комментарии в данной ситуации излишни.
— Липецк прокляли. Крёстный ход нужен, — написал Русский, очевидно, имея в виду чехарду с мэрами.
«Народный мэр» Гулевский, трижды побеждавший на прямых выборах, ушел в отставку за полгода до истечения полномочий, 8 декабря 2015 года. Его сменил Сергей Иванов. Бывший глава администрации Тербунского района, вице-губернатор на передержке, и как говорят племянник Олега Королева, стал мэром уже по воле горсовета, но, по иронии судьбы, как и его предшественник, сложил полномочия до конца срока: с ним не сработался новый губернатор. 1 апреля, в День дурака, и. о. мэра стала бизнесмен Евгения Уваркина, ни дня не работавшая на муниципальной службе. Позже депутаты горсовета выбрали ее главой города. Она свою пятилетку отработала стахановскими темпами и очень хотела пойти на второй срок. Но мэром стал глава Лебедянского района Роман Ченцов, ветеринар по образованию.
Кто же может заменить Романа Ченцова? Мы задали этот вопрос нескольким экспертам на условия анонимности. Они сошлись во мнении: должность мэра в нынешней ситуации — расстрельная. А сама администрация города требует тотального обновления.
— Туда страшно приходить. Реально страшно, — сказал один из тех, кого прочили в будущие мэры Липецка.
24 февраля «Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка». Никто из них не сказал о Романе Ченцове ни слова — ни хорошего, ни плохого. Да и сам он на сессии Совета не пришел.
— Избранники народные... вы же его единодушно, единогласно с дифирамбами избрали полтора года назад и вот уже приняли его отставку. Хотя бы вопросы какие-нибудь задали, не говоря уже об отчёте за проделанную работу, — укорил слуг народа А лександр.
GOROD48 спросил у горожан: «Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?» Большинство наших респондентов не смогли ответить на этот вопрос. Несколько человек даже и не знали о том, что он был мэром Липецка.
— Загадочностью, — ответила на этот же вопрос в комментариях к видеоопросу Бабка Первая. — Возник из тумана ветеринар — не экономист, не строитель, не другой технарь. Очаровал депутатов и так же таинственно исчез. Кому это всё надо, спрашивается?
И.о. главы Липецка после отрешения сессией горсовета Романа Ченцова от должности осталась, сама того не ожидая, вице-мэр Светлана Бедрова, куратор городской социалки.
А 25 февраля «В Липецке появился мэр-красавчик». На главной странице сайта городской администрации в рамке, в которой была фотография Ченцова, появился некий счастливый мужчина средних лет, явно модель из фотостока. В пресс-службе мэрии казус объяснили технической ошибкой при переверстке сайта.
26 февраля «Липецк возглавила Светлана Бедрова». Указ о ее назначении врио городской администрации подписал губернатор Игорь Артамонов.
Кстати, перед уходом мэра суд отправил под домашний арест по обвинению в даче и в получении взятки заместителя начальника управления главного смотрителя Липецка Людмилу Кулакову и ее подрядчика, предпринимателя Татьяну Фомину, вот уже два года как занимающуюся отловом собак.
Вчера, в субботу (!) неожиданно начали принимать заявки на должность главы Липецка.
Давайте время экономить
раз деньги кончились уже
На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал проблемы с бюджетом страны. Его дефицит растет быстрее, чем ожидалось. В феврале начался секвестр расходов регионов. В Приморском крае бюджет похудел на 3 млрд рублей, правительство Челябинской области срезало ранее принятые расходы на 2,1 миллиарда.
24 февраля председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова на сессии горсовета рассказала о, возможно, последнем увеличении параметров городского бюджета на 1,2 млрд рублей по доходам и на 2 миллиарда — по расходам. Дефицит горбюджета вырос до 1,3 миллиарда. Из них 300 миллионов мэрии нужно где-то взять. Городская администрация надеется на дешевый бюджетный кредит. Если не выйдет, кредит возьмут в коммерческом банке. Но, возможно, выберут третий вариант: ужаться в расходах.
В Липецке уже экономят на капремонтах школ: при полной смете обновления 62-й школы, обсчитанной в более чем 200 млн рублей, городская администрация готова заплатить подрядчику лишь 135,5 миллиона. На допработы по капремонту 4-й школы выделили 78 миллионов рублей, а не запланированные в декабре 100 миллионов. На строительство второй очереди «Петропарка» ранее было зарезервировано 133,5 млн рублей, а дали только 74,7 миллиона. На дотации перевозчикам денег пока хватает на первые шесть месяцев, на дотацию МУП «Липецктеплосеть» — на семь. На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка-2026 нет ни копейки (в прошлом году каждому из 36-ти избирательных округов выделили по 10 миллионов). В бюджет заложены средства на капремонты всего лишь двух дворов. Ни в одной из закупок на благоустройство по программе формирования современной городской среды нет ни копейки на озеленение. В случае необходимости под нож пойдут расходы на содержание фонтанов...
Кстати, горсовет единогласно проголосовал за предложение правительства области о передаче внешнего контроля над расходами муниципального бюджета от Счетной палаты Липецка к областной Контрольно-счетной палате. Марине Зиборовой, неделю назад протестовавшей против такого хода событий, слова не дали. Но ситуация с областным бюджетом куда хуже, чем в Липецке. После его последней корректировки дефицит составил 23 млрд рублей, хотя принимали бюджет с дефицитом в 12,7 миллиарда с намерением сократить разрыв между расходами и доходами к 2028 году до 4,2 миллиарда.
