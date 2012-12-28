Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»

Сессии Липецкого областного Совета депутатов утвердила бюджет региона на три года и два социальных закона.



Депутаты облсовета приняли бюджет региона на ближайшую трёхлетку. В 2026-м году областной бюджет по доходам составит 103,4 млрд рублей, по расходам — 116 млрд рублей, с дефицитом в 12,7 млрд рублей, его покроют остатками средств на начало года и коммерческими заимствованиями.На 2027 год запланировано снижение дефицита до 5,2 млрд рублей, на 2028 год – до 4,2 млрд рублей.Общий объём налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2026 году составит 85,5 млрд рублей. Основными доходными источниками остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Доля этих налогов в областном бюджете составляет 65%.Такой бюджет готовился в сложных экономических и политических условиях, подчеркнул спикер облсовета Владимир Сериков.Для повышения минимального размера оплаты труда в областном бюджете запланировано порядка полутора миллиардов рублей. МРОТ вырастет более чем на 20% и с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля.— С начала следующего года на 7,6% проиндексируем зарплату указных категорий работников бюджетной сферы. На эти цели в бюджете заложено 1,8 млрд рублей. Всего на повышение заработной платы бюджетников в следующем году будет направлено 3,2 млрд рублей, — отметил Владимир Сериков.В 2026 году предусмотрена реализация I этапа областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. На него в бюджете заложено порядка 167 млн рублей.3,7 млрд рублей в 2026 году направят в АПК на поддержку отраслей растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования и проведение комплексной мелиорации земель сельхозназначения.На развитие социальной сферы в течение трех лет область направит 85,5 млрд руб. Из них более 54,5 млрд — на соцподдержку граждан. Среди таких мер выплаты на питание школьникам и студентам, единое пособие на детей нуждающимся семьям, финансирование программы по повышению рождаемости, социальный контракт, поддержка участников спецоперации и их семей.На развитие здравоохранения в 2026-2028 году выделяется 32,4 млрд рублей.На образование на три года в бюджете заложено 87,5 млрд рублей. Более 5 миллиардов учтено в ближайшие два года на капремонт 50 школ и 13 детсадов. В 2026 году планируется отремонтировать Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий.На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на трёхлетку предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Около 4,4 млрд рублей — на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 150 млн рублей в будущем году пойдут на замену лифтов в многоквартирных домах.На финансирование мероприятий по водоснабжению и водоотведению за три года выделено более 8 млрд рублей — средства федерального бюджета, казначейского инвестиционного кредита и средства, высвобождаемые в результате списания задолженности по бюджетным кредитам.На благоустройство населенных пунктов и улучшение инфраструктуры на предстоящие три года предусмотрено 1,7 млрд рублей. На эти средства планируется преобразить более 65 общественных территорий.Объём дорожного фонда области в 2026 году составит 11,9 млрд рублей, в 2027 году — 12,2 млрд рублей, в 2028 году — 12,6 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог.Помимо этого, впервые за работу VII созыва Совета принят законопроект, в подготовке которого принимали участие все фракции парламента.На 50 % увеличены действующие размеры областных премий жителям, награждённым почётными знаками «Слава матери» и «За верность отцовскому долгу», а также региональной премией родителям многодетных семей.Сейчас вознаграждения матерям и отцам составляют 50 тысяч рублей, а многодетным — 100 тысяч рублей. После повышения размеры премий составят 75 и 150 тысяч рублей соответственно.Размер вознаграждения не повышался с 2018 года.Также депутаты расширили меры поддержки для родственников участников спецоперации. Социальные льготы для семей участников СВО, получивших инвалидность, будут бессрочными.