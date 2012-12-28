Все новости
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Общество
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ
Экономика
Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе
Общество
Липецкий горсовет в первом чтении принял проект бюджета на 2026 год
Общество
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
29 минут назад
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»

Сессии Липецкого областного Совета депутатов утвердила бюджет региона на три года и два социальных закона.

Депутаты облсовета приняли бюджет региона на ближайшую трёхлетку. В 2026-м году областной бюджет по доходам составит 103,4 млрд рублей, по расходам — 116 млрд рублей, с дефицитом в 12,7 млрд рублей, его покроют остатками средств на начало года и коммерческими заимствованиями.

На 2027 год запланировано снижение дефицита до 5,2 млрд рублей, на 2028 год – до 4,2 млрд рублей.

Общий объём налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2026 году составит 85,5 млрд рублей. Основными доходными источниками остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Доля этих налогов в областном бюджете составляет 65%.

Такой бюджет готовился в сложных экономических и политических условиях, подчеркнул спикер облсовета Владимир Сериков.

Для повышения минимального размера оплаты труда в областном бюджете запланировано порядка полутора миллиардов рублей. МРОТ вырастет более чем на 20% и с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля.

— С начала следующего года на 7,6% проиндексируем зарплату указных категорий работников бюджетной сферы. На эти цели в бюджете заложено 1,8 млрд рублей. Всего на повышение заработной платы бюджетников в следующем году будет направлено 3,2 млрд рублей, — отметил Владимир Сериков.

В 2026 году предусмотрена реализация I этапа областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. На него в бюджете заложено порядка 167 млн рублей.

3,7 млрд рублей в 2026 году направят в АПК на поддержку отраслей растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования и проведение комплексной мелиорации земель сельхозназначения.

На развитие социальной сферы в течение трех лет область направит 85,5 млрд руб. Из них более 54,5 млрд —  на соцподдержку граждан. Среди таких мер выплаты на питание школьникам и студентам, единое пособие на детей нуждающимся семьям, финансирование программы по повышению рождаемости, социальный контракт, поддержка участников спецоперации и их семей.

На развитие здравоохранения в 2026-2028 году выделяется 32,4 млрд рублей.

На образование на три года в бюджете заложено 87,5 млрд рублей. Более 5 миллиардов учтено в ближайшие два года на капремонт 50 школ и 13 детсадов. В 2026 году планируется отремонтировать Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий.

На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на трёхлетку предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Около 4,4 млрд рублей — на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 150 млн рублей в будущем году пойдут на замену лифтов в многоквартирных домах.

На финансирование мероприятий по водоснабжению и водоотведению за три года выделено более 8 млрд рублей — средства федерального бюджета, казначейского инвестиционного кредита и средства, высвобождаемые в результате списания задолженности по бюджетным кредитам.

На благоустройство населенных пунктов и улучшение инфраструктуры на предстоящие три года предусмотрено 1,7 млрд рублей. На эти средства планируется преобразить более 65 общественных территорий.

Объём дорожного фонда области в 2026 году составит 11,9 млрд рублей, в 2027 году — 12,2 млрд рублей, в 2028 году — 12,6 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог.

Помимо этого, впервые за работу VII созыва Совета принят законопроект, в подготовке которого принимали участие все фракции парламента.

На 50 % увеличены действующие размеры областных премий жителям, награждённым почётными знаками «Слава матери» и «За верность отцовскому долгу», а также региональной премией родителям многодетных семей.

Сейчас вознаграждения матерям и отцам составляют 50 тысяч рублей, а многодетным — 100 тысяч рублей. После повышения размеры премий составят 75 и 150 тысяч рублей соответственно.

Размер вознаграждения не повышался с 2018 года.

Также депутаты расширили меры поддержки для родственников участников спецоперации. Социальные льготы для семей участников СВО, получивших инвалидность, будут бессрочными.

Комментарии (2)

млрд
7 минут назад
Ну, наконец то, столько млрд! Сухое дерево на Космонавтов 106 уберут! Ждём чудо!
Ответить
Жители области
19 минут назад
молодцы, спасибо за бюджет!
Ответить
