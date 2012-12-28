Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
335
36 минут назад
Несмотря на свободное посещение, большинство детей пришли в школы
Завтра в школу также по желанию родителей.
На завтра, 3 февраля также распространяется возможность свободного посещения школы по усмотрению родителей, поскольку морозная погода продолжится.
«Школы и детские сады будут работать, но мы хотим напомнить: решение о посещении остаётся за вами. Если вы сочтёте нужным оставить ребёнка дома из-за погодных условий – это допустимо. Главное, предупредите педагогов о том, что вашего ребенка не будет. А они в свою очередь проинформируют вас о материале, пройденном на уроках, а также о домашнем задании по предметам», — ранее сообщил глава Липецка Роман Ченцов.
