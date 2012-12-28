Несмотря на свободное посещение, большинство детей пришли в школы

Завтра в школу также по желанию родителей.

Сегодня в липецких школах — свободное посещение по усмотрению родителей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе департамента образования Липецка, большинство детей пришли в школы. Дома остались единицы. В основном, ученики, которые живут на окраинах и которых подвозят в школы. Общую статистику посещаемости по городу департамент собирать не будет — эти данные обобщат только в школах по классам.На завтра, 3 февраля также распространяется возможность свободного посещения школы по усмотрению родителей, поскольку морозная погода продолжится.«Школы и детские сады будут работать, но мы хотим напомнить: решение о посещении остаётся за вами. Если вы сочтёте нужным оставить ребёнка дома из-за погодных условий – это допустимо. Главное, предупредите педагогов о том, что вашего ребенка не будет. А они в свою очередь проинформируют вас о материале, пройденном на уроках, а также о домашнем задании по предметам», — ранее сообщил глава Липецка Роман Ченцов.