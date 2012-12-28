В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
5393
сегодня, 14:17
38
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
На завод направлены спасатели.
На завод отправлены спасательные службы. По словам губернатора, в Краснинском округе работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
По данным GOROD48, в 13:50 на заводе обрушилась крыша сварочного цеха.
Завод «Моторинвест» находится в селе Гребенкино, он выпускает автомобили «Evolute». Предприятие с небольшим перерывом работает с 2010 года.
UPD. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики, информация об их состоянии уточняется, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
1
31
8
2
7
Комментарии (38)