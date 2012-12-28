Общество
413
23 минуты назад
1

Липчане жалуются на высокие платежи за отопление в апреле

Они оказались выше, чем за холодный март. Энергетики объяснили платежи большим периодом начисления.

Жительница Липецка прислала GOROD48 свою платежку за отопление в апреле: ей начислено 5 367 рублей — на 500 рублей больше, чем за март, который был значительно холоднее, — 4 836 рублей.



«Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Снова наболевшая тема по суммам за отопление! Для сравнения прикрепляю две квитанции, мартовскую, где были минуса и апрельскую, где стояла плюс-минус жара! Это что за беспредел? Когда власти обратят внимание на это бесконтрольное выставление счётов людям?! Не может быть квитанция за апрель дороже чем за март, ну никак!» — возмутилась липчанка.

Дом горожанки оборудован прибором учета тепла. В Липецком филиале «РИР-Энерго» GOROD48 пояснили, что управляющие компании передают показания теплосчетчика не с 1 по 30 (31) число каждого месяца, а с 20-25 по 20-25 число.

В апрельской платежке учтено тепло, которое поступило в дом с 20-х чисел марта до 30 апреля — даты окончания отопительного сезона. Таким образом количество дней, учтенных в последнем расчётном периоде больше обычного.

«Кроме того, апрель 2026 года выдался холоднее обычного для этого месяца. В результате объём потреблённого тепла в апрельском расчетном периоде оказался больше, чем в мартовском, и сумма в квитанции выросла», — добавили в энергокомпании.

Можно сказать, что выиграли те горожане, в домах которых нет теплосчетчиков, они получили начисления с суммами, которые платили весь отопительный сезон.
Комментарии (1)

Платёжка
15 минут назад
Это разве высокая? Нормальная цена за отопление
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
