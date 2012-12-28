Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
Липчане жалуются на высокие платежи за отопление в апреле
Они оказались выше, чем за холодный март. Энергетики объяснили платежи большим периодом начисления.
«Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Снова наболевшая тема по суммам за отопление! Для сравнения прикрепляю две квитанции, мартовскую, где были минуса и апрельскую, где стояла плюс-минус жара! Это что за беспредел? Когда власти обратят внимание на это бесконтрольное выставление счётов людям?! Не может быть квитанция за апрель дороже чем за март, ну никак!» — возмутилась липчанка.
Дом горожанки оборудован прибором учета тепла. В Липецком филиале «РИР-Энерго» GOROD48 пояснили, что управляющие компании передают показания теплосчетчика не с 1 по 30 (31) число каждого месяца, а с 20-25 по 20-25 число.
В апрельской платежке учтено тепло, которое поступило в дом с 20-х чисел марта до 30 апреля — даты окончания отопительного сезона. Таким образом количество дней, учтенных в последнем расчётном периоде больше обычного.
«Кроме того, апрель 2026 года выдался холоднее обычного для этого месяца. В результате объём потреблённого тепла в апрельском расчетном периоде оказался больше, чем в мартовском, и сумма в квитанции выросла», — добавили в энергокомпании.
Можно сказать, что выиграли те горожане, в домах которых нет теплосчетчиков, они получили начисления с суммами, которые платили весь отопительный сезон.
