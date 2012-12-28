«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил

По словам Александра Суворина, на уборку снега выезжают все 105 коммунальных машин МБУ «Управление благоустройства Липецка».

Сегодня в Липецком горсовете обсуждали горячую тему: зимнюю уборку. По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александра Суворина, все прекрасно. С начала зимы на улицы и тротуары внесены уже более 21 тысячи тонн пескосоляной смеси, 7 тысяч тонн технической соли и 178 тонн жидкого реагента «Бионорд». Улицы в круглосуточном режиме чистят 105 единиц муниципальной техники (комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики). Часть города, включая районы индивидуальной застройки, убирают четыре сторонних организации по муниципальным контрактам на общую сумму 60 млн рублей. Со времени первого ноябрьского снегопада из Липецка вывезены более 140 тысяч кубометров снега.Все, в общем, было хорошо до того момента, когда члены депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству не стали задавать оратору вопросов. На которые Александр Суворин отвечал по большей части как почтальон Печкин: «Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам». В случае Суворина было так: «Все данные у нас есть, только я вам ничего не скажу». И это было забавно.Вот, например, депутат Олег Косолапов, который вчера не смог проехать в свой округ на Ниженку из-за колеи на дороге частного сектора, по которой пытались разъехаться встречные машины, спросил, почему так? Председатель департамента ответил, что не располагает сведениями от нанятых мэрий частных организаций о наличии у них необходимой техники для расчистки улиц частного сектора. «Может, у них изначально не было такого ее количества, которое заявлялось на торгах». Это как? А чем занимаются кураторы департамента? Олега Косолапова поддержал депутат от Дачного и Матырского Павел Цуканов. В его округе те же проблемы: нечищеные внутриквартальные проезды, беда у социальных учреждений.— Весь сдвинутый с дорог снег так и лежит по краям. Ни разу не видела, чтобы его вывозили. У нас пробраться невозможно к 41-й школе в глубине района. И еще ходят слухи, что техника ваших подрядчиков ездит с поднятыми вверх ковшами, — заявила депутат от Сокола Татьяна Шипилова.— Если бы это было так, город был не убран, — попытался возразить Александр Суворин, но на него тут же напустился председатель депутатской комиссии, первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев, заявивший, что частникам выгоднее накручивать километры, фиксируемые навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, чем честно выполнять свои обязательства: — Такие факты есть. И их необходимо жестко пресекать!Депутат Артем Голощапов спросил, какой процент выхода имеющейся в МБУ спецтехники?— Может выйти вся техника, но за час пять-семь коммунальных дорожных машин из-за поломок могут вернуться в гараж, — отвечал Александр Суворин.Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров еще более конкретизировал вопрос коллеги: «Назовите коэффициент выхода техники и коэффициент ее технической готовности?»— Не пойму вопросов, — ответил чиновник. А потом, подумав, сказал: «Сто процентов!».— Уникальный факт! — восхитился Игорь Подзоров и попросил срочно провести ему экскурсию в МБУ.Игорь Подзоров задал сразу несколько вопросов о критериях экономической эффективности профильного департамента мэрии относительно зимней уборки Липецка. Какой процент дорог убирается по нормативам, в пятидневный срок после снегопада? Какой процент удовлетворенности жалоб горожан, сколько их поступило и сколько отработано? Какой из трех применяемых мэрией противогололедных материалов экономически выгоднее: соль, пескосоляная смесь или жидкий реагент?— В МБУ делали такое расчеты, только о них я вам не скажу, — ответил Александр Суворин.Что касается противогололедных материалов, то Александр Суворин сказал, что МБУ ориентируется на погоду:— По климатическим условиям решаем, какими противогололедными материалами работать. Главное, что город не встал.— То, что выделаете, тупик. Вы уже десятилетиями работаете с солью и песком. Но есть же и другие возможности зимней уборки города. Например, в Северной Европе используют гранитную крошку, абсолютно безопасную для растений и животных. Почему ее не применяют в Липецке? — задался вопросом председатель Общественной палаты Липецка, Заслуженный дорожник РФ Борис Бондарев. Ответа он не получил.Но все же кое-какие данные депутаты от Александра Суворина услышали. Например, чтобы Липецк был вычищен по нормативам, в пятидневный срок после снегопада, МБУ необходимо иметь порядка 400 единиц техники. А есть всего 105. Где взять средства на остальное, в том числе на увеличение штатов муниципального коммунального предприятия? По словам Александра Суворина, в городке — 608 километров дорог. Площадь уборки — 6,2 миллиона квадратных метров. Чтобы начисто убрать город один раз, нужно вывезти 600 тысяч кубометров снега. При расценке 432 рубля за тонну необходимы 260 миллионов рублей. На этот год департаменту на зиму выделены 461 миллион. «Поэтому мы исходим из того, что мы имеем. Поэтому для нас приоритет — уборка главных улиц, по которым ходит транспорт».