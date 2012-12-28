Все новости
Общество
200
25 минут назад
14

С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега

А это, между прочим, 42 тысячи «КамАЗов»!

МБУ «Управление благоустройства Липецка» сообщило о вывезенных этой зимой в феврале с улиц города 170 000 кубометров снега. Между прочим, это 42 тысячи «КамАЗов»! В феврале силами муниципального предприятия убрано с дорог и тротуаров более 62 тысяч кубометров снега.

МБУ рапортует, что в каждую смену ежедневно на уборке городских дорог задействовано порядка 70 единиц техники. С начала сезона предприятие рассыпало по дорогам и тротуарам почти 30 тысяч тонн пескосоляной смеси, 7,5 тысяч тонн технической соли и 197 тонн реагента.

фото: пресс-служба мэрии

уборка дорог
снег
1
0
1
1
7

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин48
4 минуты назад
В области есть столько Камазов?
Ответить
5 минут назад
Всё измеряется в тысячах....
Ответить
135
9 минут назад
У кого Камазы вместимостью 4 кубометра?
Ответить
Гость
10 минут назад
Нам один житель 9ог микрорайон видео присылал куда эти деятели вывозят и какими машинами. Во дворе куча со второй этаж до сих пор.
Ответить
Бабка Первая
10 минут назад
Молодцы. Но останавливаться нельзя.
Ответить
Неравнодушный горожанин
11 минут назад
Хорошая сказка! Верим безоговорочно.
Ответить
Липчанин
11 минут назад
Город завален снегом, во дворах просто жесть, в колеях джипы не проедут. Даже на * ничего не вывезено. Идиотская ситуация с запретом перекидывать снег на газоны - раньше всю жизнь так делали и деревья не погибали, а теперь каждый год пересаживают. И снег повсюду, грязный и мерзкий. Теперь до мая.
Ответить
135
12 минут назад
Т.е. один Камаз вывозил 4 кубометра?
Ответить
Житель
14 минут назад
Это МБУ «Управление благоустройства Липецка» похвалилось??? Лучше бы город от снега очистили. На всех дорогах крайняя правая полоса до середины в снегу. И куда только смотрит ГИБДД??? Есть хоть одно предписание?
Ответить
сергей
14 минут назад
камаз 18 кубов,42000*18--756000 кубов.приписками занимаетесь
Ответить
Еще комментарии
