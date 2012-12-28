С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега

А это, между прочим, 42 тысячи «КамАЗов»!

МБУ «Управление благоустройства Липецка» сообщило о вывезенных этой зимой в феврале с улиц города 170 000 кубометров снега. Между прочим, это 42 тысячи «КамАЗов»! В феврале силами муниципального предприятия убрано с дорог и тротуаров более 62 тысяч кубометров снега.МБУ рапортует, что в каждую смену ежедневно на уборке городских дорог задействовано порядка 70 единиц техники. С начала сезона предприятие рассыпало по дорогам и тротуарам почти 30 тысяч тонн пескосоляной смеси, 7,5 тысяч тонн технической соли и 197 тонн реагента.