С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега
А это, между прочим, 42 тысячи «КамАЗов»!
МБУ рапортует, что в каждую смену ежедневно на уборке городских дорог задействовано порядка 70 единиц техники. С начала сезона предприятие рассыпало по дорогам и тротуарам почти 30 тысяч тонн пескосоляной смеси, 7,5 тысяч тонн технической соли и 197 тонн реагента.
фото: пресс-служба мэрии
