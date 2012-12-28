Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
сегодня, 11:26
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
И.о. главы города на неопределенный срок осталась Светлана Бедрова.
— Никакой фронды быть не могло. Если бы депутаты не удовлетворили заявление Романа Ченцова, он бы отработал по Трудовому кодексу РФ ещё две недели и все равно ушел бы в отставку, раз написал такое заявление, — сказал GOROD48 один из депутатов.
Таким образом, и.о. главы города на неопределенный срок осталась вице-мэр Светлана Бедрова.
Заявление о досрочном сложении полномочий в связи с семейными обстоятельствами глава администрации Липецка Роман Ченцов подал в городской Совет 13 февраля. С 16 февраля обязанности мэра исполняет Светлана Бедрова — заместитель главы администрации Липецка.
