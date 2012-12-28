Все новости
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Липецкий горсовет сегодня примет отставку мэра
Политика
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Деньги за фотосессию ушли мошенникам
Происшествия
Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ для организации канала незаконной миграции
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Умер первый председатель липецкого отделения общества «Память» Юрий Берников
Общество
За неделю ОРВИ заболели 4886 человек
Здоровье
В первой половине февраля на маршруты не вышли 183 автобуса
Общество
73-летний мужчина погиб во время пожара в Задонском округе
Происшествия
Металлурги выводят учебную базу ЛГТУ на новый уровень
Общество
Политика
1310
сегодня, 11:26
9

Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка

И.о. главы города на неопределенный срок осталась Светлана Бедрова.

Сенсации в тайном голосовании по досрочному прекращению полномочий главы Липецка Романа Ченцова не состоялось. Все 33 депутата горсовета, участвовавшие в процедуре голосования, одобрили отставку мэра.

— Никакой фронды быть не могло. Если бы депутаты не удовлетворили заявление Романа Ченцова, он бы отработал по Трудовому кодексу РФ ещё две недели и все равно ушел бы в отставку, раз написал такое заявление, — сказал GOROD48 один из депутатов.

Таким образом, и.о. главы города на неопределенный срок осталась вице-мэр Светлана Бедрова.

Заявление о досрочном сложении полномочий в связи с семейными обстоятельствами глава администрации Липецка Роман Ченцов подал в городской Совет 13 февраля. С 16 февраля обязанности мэра исполняет Светлана Бедрова — заместитель главы администрации Липецка.

IMG_0068.jpg

IMG_0113.jpg

IMG_0126.jpg

IMG_0157.jpg

IMG_0182.jpg

IMG_0189.jpg

IMG_0241.jpg

IMG_0256.jpg

IMG_0261.jpg

IMG_0272.jpg

IMG_0366.jpg

IMG_0402.jpg
Роман Ченцов
администрация Липецка
Светлана Бедрова
Комментарии (9)

Сначала новые
Липчанин
26 минут назад
А дальше что?!
Ответить
Дрессировщик мышей
28 минут назад
Такого единогласия даже в 1936 году не было при тов Джугашвили
Ответить
ЛТЗ
32 минуты назад
А, что было бы если бы не приняли?
Ответить
Гость
44 минуты назад
Очень жаль
Ответить
Димон
46 минут назад
Ждём дальнейшего развития событий.
Ответить
?
49 минут назад
Бедрова хоть и и.о., но уже вторую неделю. Может пора уже приступить к исполнению этих обязанностей? Город брошен на произвол судьбы.
Ответить
Гость
16 минут назад
Она и приступила.
Ответить
Лабрадор
55 минут назад
Новые эпохи приходят, товарищи!
Ответить
ГОСТЬ53
55 минут назад
Фронда- это смута. Ну хочет уйти, ну ушел. Причем тут голосование.
Ответить
