19 минут назад
Ребенок поскользнулся под автобус в центре Липецка
Взрослые еле успели вытащить парня и сами упали на скользкой дороге.
Как рассказала GOROD48 свидетельница инцидента, мальчик примерно семи лет не смог сесть в переполненный автобус, начал отходить, поскользнулся и упал на дорогу.
— Видимо водитель не заметил падения и начал отъезжать от остановки. В этот момент взрослые подхватили ребенка, выдернули его и сами упали — потому что там не просто ровная ледяная гладь — перед тротуаром натуральная горка, — рассказала липчанка
Напомним, за сутки в городские травмпункты поступили 138 человек.
