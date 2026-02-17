Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
В Липецке случился зимний паводок
Общество
Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка
Происшествия
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
Спасатели вскрыли сарай и обнаружили тело 50-летнего мужчины
Происшествия
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
На окраине Липецка автобусы превратились в паромы
Общество
Читать все
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
Упал — очнулся — травмпункт: за сутки там оказались 138 липчан
Здоровье
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У 52-летнего мужчины нашли 200 граммов марихуаны
Происшествия
10 машин пострадали от наледи за время непогоды в Липецке
Происшествия
На улице Союзной упавшее дерево перегородило дорогу
Происшествия
За неделю коронавирус выявили у 49 человек
Здоровье
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
Читать все
Общество
329
19 минут назад
1

Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка

Взрослые еле успели вытащить парня и сами упали на скользкой дороге.

На остановке улица Шкатова в Липецке сегодня утром мальчик упал под начавший движение автобус.

photo_2026-02-17_11-15-57.jpg+2026-02-17-11.27.34.jpg

Как рассказала GOROD48 свидетельница инцидента, мальчик примерно семи лет не смог сесть в переполненный автобус, начал отходить, поскользнулся и упал на дорогу. 

photo_2026-02-17_11-16-01.jpg+2026-02-17-11.27.34.jpg

— Видимо водитель не заметил падения и начал отъезжать от остановки. В этот момент взрослые подхватили ребенка, выдернули его и сами упали — потому что там не просто ровная ледяная гладь — перед тротуаром натуральная горка, — рассказала липчанка
Напомним, за сутки в городские травмпункты поступили 138 человек.
гололёд
0
2
3
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мда
1 минуту назад
Вчера там лужи лопатой гоняли. А где песок, уважаемые? Неужели закончился?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить