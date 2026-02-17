Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка

Взрослые еле успели вытащить парня и сами упали на скользкой дороге.

На остановке улица Шкатова в Липецке сегодня утром мальчик упал под начавший движение автобус.Как рассказала GOROD48 свидетельница инцидента, мальчик примерно семи лет не смог сесть в переполненный автобус, начал отходить, поскользнулся и упал на дорогу.— Видимо водитель не заметил падения и начал отъезжать от остановки. В этот момент взрослые подхватили ребенка, выдернули его и сами упали — потому что там не просто ровная ледяная гладь — перед тротуаром натуральная горка, — рассказала липчанкаНапомним, за сутки в городские травмпункты поступили 138 человек.