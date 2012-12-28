Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
56 минут назад
В Липецкой области единовременная выплата контрактникам Минобороны повышена до миллиона рублей
Такое решение одобрила сессия областного Совета. Под выплаты за заключение контракта в региональном бюджете заложены два миллиарда рублей.
Деньги на выплаты — часть дополнительных расходов бюджета, которые одобрила сессия. В общей сложности расходы области увеличены на 10 миллиардов рублей.
Как пояснила депутатам региональный министр финансов Светлана Володина, эти деньги остались в бюджете с прошлого года.
Депутат Николай Быковских попросил пояснить, откуда столько?
— За счет перевыполнения налоговых и неналоговых доходов — 4,6 миллиарда рублей, 3,8 миллиарда рублей — остатки Дорожного фонда, 1,9 миллиарда рублей — остатки, которые перешли с контрактов прошлого года и подлежат оплате контрактов в текущем году, — рассказала министр.
Остатки средств будут направлены в региональный Дорожный фонд, на капитальный ремонт социальных учреждений и закупку оборудования для них, на обновление детских лагерей, например, на капитальный ремонт спального корпуса в «Прометее» и установку современных быстровозводимых конструкций в том же «Прометее», в лагерях «Лукоморье» и «Берёзка». На четверть миллиарда рублей пополнится резервный фонд Липецкой области. На 2,2 миллиарда рублей предложено уменьшить заимствования в коммерческих банках (таким образом они уменьшатся до 7 миллиардов рублей).
Таким образом скорректированный бюджет 2026 года по доходам составит 103,4 миллиарда рублей, по расходам — 126,4 миллиарда, с дефицитом — 23 миллиарда.
