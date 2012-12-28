Все новости
Общество
263
56 минут назад

В Липецкой области единовременная выплата контрактникам Минобороны повышена до миллиона рублей

Такое решение одобрила сессия областного Совета. Под выплаты за заключение контракта в региональном бюджете заложены два миллиарда рублей.

Сегодня сессия Липецкого областного Совета проголосовала за увеличение единовременной выплаты выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Если ранее областная выплата составляла 600 тысяч рублей, теперь — 1 миллион рублей, при заключении контракта на службу в войсках БПЛА — 1,5 миллиона рублей. На обеспечение выплаты в бюджете области заложены два миллиарда рублей.

Деньги на выплаты — часть дополнительных расходов бюджета, которые одобрила сессия. В общей сложности расходы области увеличены на 10 миллиардов рублей.

Как пояснила депутатам региональный министр финансов Светлана Володина, эти деньги остались в бюджете с прошлого года.

Депутат Николай Быковских попросил пояснить, откуда столько?

— За счет перевыполнения налоговых и неналоговых доходов — 4,6 миллиарда рублей, 3,8 миллиарда рублей — остатки Дорожного фонда, 1,9 миллиарда рублей — остатки, которые перешли с контрактов прошлого года и подлежат оплате контрактов в текущем году, — рассказала министр.

Остатки средств будут направлены в региональный Дорожный фонд, на капитальный ремонт социальных учреждений и закупку оборудования для них, на обновление детских лагерей, например, на капитальный ремонт спального корпуса в «Прометее» и установку современных быстровозводимых конструкций в том же «Прометее», в лагерях «Лукоморье» и «Берёзка». На четверть миллиарда рублей пополнится резервный фонд Липецкой области. На 2,2 миллиарда рублей предложено уменьшить заимствования в коммерческих банках (таким образом они уменьшатся до 7 миллиардов рублей).

Таким образом скорректированный бюджет 2026 года по доходам составит 103,4 миллиарда рублей, по расходам — 126,4 миллиарда, с дефицитом — 23 миллиарда.
облсовет
бюджет
