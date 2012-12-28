В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
В Липецке появился мэр-красавчик
Правда, пока сгенерированный искусственным интеллектом.
На страничке с приветствием главы города можно увидеть изображение счастливого мужчины средних лет. Такой типаж вполне подошел бы для рекламы какого-то оздоровительного центра, например.
В пресс-службе мэрии казус объяснили ошибкой программиста, который убрал фотографию ушедшего главы города и поставил на его место подходящую по смыслу картинку.
