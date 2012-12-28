Общество
119
20 минут назад

Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения

Сегодня, 18 апреля, энергетики объяснили, почему апрельские платежи за отопление выше мартовских, суд арестовал бизнесмена, подозреваемого в крупном мошенничестве, и липчанка обвинили свою дочь в похищении.

Липчане получили платежи за отопление и оказалось, что апрельские начисления выше мартовских!

В «РИР-Энерго» объяснили, что в домах, где установлены теплосчетчики, представители управляющих компаний снимают показания не с 1 по 30 (31) число каждого месяца, а с 20-25 числа по 20-25 число. Поэтому в апреле плата начислена за месяц и еще неделю, так как отопительный сезон длился до 30 апреля.

В выигрыше оказались те, кто платит по нормативу, они получили платежки с такой же суммой, что и в предыдущие месяцы.

«С ними бесполезно бороться, на всё найдётся объяснение. А то, что без общедомовых счётчиков в итоге дешевле, давно известно», — заявил чёрный кот.

«Самое смешное, что народу говорят, что ЖКХ подорожало на двенадцать процентов. Но РИР-Энерго выставляет сумму намного больше. Где прокуратура, она есть вообще в Липецке. Осенью ЖКХ подорожает на двадцать два процента. Сколько тогда за отопление будут брать — все плачевно», — заранее переживает Игорь.

«Зато когда у нас перед новым годом в 22 или 21 году не было отопления, нам компенсировали по 50-60 рублей, а его не было 2-4 дня. На ТЭЦ меняли запорную арматуру, не выдержала нагрузки. Так же когда рвануло на Барашева, компенсация за день составляла 40-50 рублей, а не было 3 дня отопления. А здесь насчитали по повышенным нормативам?» — напомнил Гость.

Учредителя и директора компании «Экотерм» Кирилла Филонова, обвиняемого в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей, отправили под домашний арест на время следствия.

Кирилла Филонова полиция считает виновным в том, что в 2021–2025 годах он не исполнял контракты, в том числе муниципальные, по поставкам отопительных котлов и их монтажу

Компания «Экотерм» за время ее деятельности заключила 69 госконтрактов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Самым крупным заказчиком «Экотерма» является управление строительства липецкой мэрии, с которой у Филонова было заключено 14 контрактов на общую сумму 928,1 млн рублей.

«Экотерм» не раз попадал в коммунальные скандалы. Например,  27 сентября 2023 года сотрудники компании во время бурения канала под самотечный канализационный коллектор пробили магистральный 600-миллиметровый водопровод на перекрёстке улиц Гагарина и Циолковского. Из-за этого без холодной воды остались тысячи горожан. А в ноябре того же года — разрушили дорогу на Товарном проезде.

«Афанасьева за 20 лямов в СИЗО, а тут за 103 — домашний. Вот как понять нашу Фемиду», — удивился Дотошный.

«Ай, на душе приятно! Он мне деньги не выплатил при увольнении за три месяца, я ему тогда говорил, что забрав мои заработанные честным трудом ты богаче не станешь. Бог все видит! Преступник должен сидеть в тюрьме!», — сообщил Владислав.

В суд направлено уголовное 20-летней сотрудницы пункта выдачи заказов на проспекте Мира в Липецке, обвиняемой  в крупном мошенничестве. Хотя тут суммы не сравнимые, она похитила товаров всего-то на 849 тысяч рублей.

Региональный Следком проверяет историю, которая вполне может потянуть на сценарий для мыльной оперы с криминальным оттенком.

58-летня Людмила Логунова заявила, что родная дочь якобы забрала у нее паспорт, документы на недвижимость и банковские карты, а потом  упекла в пансионат для маломобильных людей — отвез тещу туда сожитель дочери.

При этом у «коварной» дочери есть двое детей и она беременна третьим.

Людмила Логунова из пансионата уехала и теперь скрывается у подруг.

«Странная история. Видео увидела. Вопросов много. Женщина выглядит не совсем здоровой, полиции предъявляет претензии, находится в розыске, скрывается от дочери. Психиатр нужен. И дочь проверить тоже нужно. Чужая семья — потемки», — пришла к выводу Мотя.

Завтра в Липецке будет так жарко, что синоптики не исключают фиксацию температурного рекорда. Воздух в городе может прогреться  до +32 градусов. Также жарко в Липецке было 19 мая 2021 года. 

И обратите внимание, с 20 мая по 30 сентября в части Липецкой области водится особый противопожарный режим. Это значит, что теперь нельзя посещать леса, а также разводить костры у жилых домов и в садах.
