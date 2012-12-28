На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Подачу холодной воды ограничат также на двух базах отдыха.

Из-за ремонтных работ на сетях 19 мая без холодной воды временно останутся потребители 16 улиц и две базы отдыха, сообщили в «РВК-Липецк».С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5 по улице Пестеля, №№ 36, 38 по улице Авиационной, № 33 по улице Московской, №№ 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8 по улице Папина, №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 71, 74 по улице Достоевского, №№ 61, 63, 63а по улице Крылова, №№ 12, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № вл. 5 по Грязинскому шоссе, № 2а по улице Морской, №№ 1а, 20, вл. 20, вл. 24 по улице Речной, в частном секторе улиц Бескрайней, Авиационной, Пестеля, Крылова, Достоевского, Хмельницкого, Морской, переулков Рылеева, Макаренко, на базах отдыха «Чижик», «Сосновый бор».Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.19 мая плановые ремонтыне работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047 в садоводчестве «Дачный 3», обесточат садоводчества «Дачный», «Дачный 4».