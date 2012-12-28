Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Если мэрия, возможно, сможет приобрести автобусы в лизинг, то частные перевозчики не готовы планировать свою деятельность даже на год вперед.
Липчан возят 564 автобуса разных перевозчиков. Сейчас 67% автобусного парка (380 машин) — не старше 10 лет. Согласно указу президента РФ, к 2030 году долю общественного транспорта в возрасте до 10 лет нужно поднять до 85%. Как это сделать?
Это сложно из-за дороговизны новой отечественной техники, которую к тому же нельзя назвать надежной. Поэтому муниципальный «Липецкпассажиртранс» намерен купить в этом году лишь три новых автобуса (основной парк перевозчика состоит из «Волгабасов» и «ЛиАЗов» российской сборки и белорусских «МАЗов»). Частные перевозчики, использующие старые «Мерседесы» и «Скании», не высказали намерения купить ни одной новой машины.
Что же делать, чтобы обновить липецкие маршрутки к 2030 году? Ответ один: покупать отечественное. Каким бы оно не было. Из представленной Александром Лукиновым схемы следовало, что АО «ЛПТ» в 2027-2030 годах должен будет ежегодно покупать по лизинговым схемам по 37 машин, в том числе на газомоторном топливе. Средняя цена нового автобуса отечественной сборки — 17,5 млн рублей. Если представить, что муниципальный перевозчик сразу же купит нужные ему 148 машин, тариф на проезд вырастет на 17 рублей к существующему. На это, понятно, мэрия не пойдет.
Председатель «транспортного цеха» мэрии осторожен. Говорит, что нужно покупать автобусы мелкими партиями, чтобы и тариф на проезд резко не поднимать, и на массовый брак от отечественного потребителя не нарваться, как это уже случалось. Поэтому сейчас в «Липецкпассажиртрансе» на обкатке находится автобус Минского автомобильного завода, который можно увидеть на 30-м маршруте. Также перевозчик взял в начале года на тестовые испытания новую модель «ЛиАЗа», но из-за низкого клиренса машины ее еще ни разу не выводили на городские дороги. Есть желание проверить в деле и машину Нефтекамского автомобильного завода. После мэрия и определится, у какого производителя покупать автобусы по лизинговым схемам.
В мэрии посчитали, что при предлагаемых АО «Государственная транспортная лизинговая компания» схемах покупка 278 новых автобусов (с учетом тех 130-ти, которые предписано купить частным перевозчикам) обойдется при пятилетней схеме расчетов в 5,7 млрд рублей, при семилетней — в 6,8 миллиарда. Это фантастические суммы! К примеру, обязательства администрации Липецка по концессии на обновление трамвайной сети составили 4,8 млрд рублей. Абсолютно нереально и другое: вписать в программы лизинга частных перевозчиков. Что, конечно, ставит крест на амбициозном плане обновления городского общественного транспорта.
Да, частники тоже обновляют свой парк: выводят в разборку 30-летние автобусы иностранной сборки и покупают «свежие» 15-20-летние. Но таких б/у машин у перевозчиков Москвы и Санкт-Петербурга все меньше. Поймать на рынке «немца» или еще «шведа» за 5-6 миллионов рублей — большая удача. Отечественные автобусы частникам не интересны по уже названным причинам. Но рано или поздно «Мерседесы» и «Скании» в России закончатся, отечественные автобусы не отличаются качеством, а Китай — слабая альтернатива западной технике.
Александр Лукинов говорит, что ежегодно с рынка городских перевозок уходит один-два перевозчика. Кто-то возвращается под новым именем. Но планировать хоть в какой-то перспективе деятельность частного бизнеса департамент не в силах. Частные перевозчики при текущих тарифах и условиях муниципальных контрактов заявляют о возможности всего лишь поддерживать их существующий парк в рабочем состоянии. Поэтому депутаты рекомендовали дептрансу мэрии настаивать хотя бы на оборудовании перевозчиками старых иномарок кондиционерами.
