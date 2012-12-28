Все новости
Общество
686
58 минут назад
7

Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов

Если мэрия, возможно, сможет приобрести автобусы в лизинг, то частные перевозчики не готовы планировать свою деятельность даже на год вперед.

Самому «взрослому» пассажирскому автобусу в Липецке — 39 лет. Самый молодой парк — у муниципального АО «Липецкпассажиртранс». Средний возраст его машин — 5,7 года. В среднем же возраст городских маршруток — 15 лет. Об этом членам комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета рассказал председатель департамента транспорта мэрии Александр Лукинов.

fd3da37b-bcc8-4ca2-b17f-279afdcf2437.jpg

Липчан возят 564 автобуса разных перевозчиков. Сейчас 67% автобусного парка (380 машин) — не старше 10 лет. Согласно указу президента РФ, к 2030 году долю общественного транспорта в возрасте до 10 лет нужно поднять до 85%. Как это сделать?

f055893e-c43a-46a1-a7f4-ff8b472f0ea6.jpg

Это сложно из-за дороговизны новой отечественной техники, которую к тому же нельзя назвать надежной. Поэтому муниципальный «Липецкпассажиртранс» намерен купить в этом году лишь три новых автобуса (основной парк перевозчика состоит из «Волгабасов» и «ЛиАЗов» российской сборки и белорусских «МАЗов»). Частные перевозчики, использующие старые «Мерседесы» и «Скании», не высказали намерения купить ни одной новой машины.

Что же делать, чтобы обновить липецкие маршрутки к 2030 году? Ответ один: покупать отечественное. Каким бы оно не было. Из представленной Александром Лукиновым схемы следовало, что АО «ЛПТ» в 2027-2030 годах должен будет ежегодно покупать по лизинговым схемам по 37 машин, в том числе на газомоторном топливе. Средняя цена нового автобуса отечественной сборки — 17,5 млн рублей. Если представить, что муниципальный перевозчик сразу же купит нужные ему 148 машин, тариф на проезд вырастет на 17 рублей к существующему. На это, понятно, мэрия не пойдет.

Председатель «транспортного цеха» мэрии осторожен. Говорит, что нужно покупать автобусы мелкими партиями, чтобы и тариф на проезд резко не поднимать, и на массовый брак от отечественного потребителя не нарваться, как это уже случалось. Поэтому сейчас в «Липецкпассажиртрансе» на обкатке находится автобус Минского автомобильного завода, который можно увидеть на 30-м маршруте. Также перевозчик взял в начале года на тестовые испытания новую модель «ЛиАЗа», но из-за низкого клиренса машины ее еще ни разу не выводили на городские дороги. Есть желание проверить в деле и машину Нефтекамского автомобильного завода. После мэрия и определится, у какого производителя покупать автобусы по лизинговым схемам.

В мэрии посчитали, что при предлагаемых АО «Государственная транспортная лизинговая компания» схемах покупка 278 новых автобусов (с учетом тех 130-ти, которые предписано купить частным перевозчикам) обойдется при пятилетней схеме расчетов в 5,7 млрд рублей, при семилетней — в 6,8 миллиарда. Это фантастические суммы! К примеру, обязательства администрации Липецка по концессии на обновление трамвайной сети составили 4,8 млрд рублей. Абсолютно нереально и другое: вписать в программы лизинга частных перевозчиков. Что, конечно, ставит крест на амбициозном плане обновления городского общественного транспорта.

613f1370-fa27-48e5-9f99-b89f185eb7fb.jpg

Да, частники тоже обновляют свой парк: выводят в разборку 30-летние автобусы иностранной сборки и покупают «свежие» 15-20-летние. Но таких б/у машин у перевозчиков Москвы и Санкт-Петербурга все меньше. Поймать на рынке «немца» или еще «шведа» за 5-6 миллионов рублей — большая удача. Отечественные автобусы частникам не интересны по уже названным причинам. Но рано или поздно «Мерседесы» и «Скании» в России закончатся, отечественные автобусы не отличаются качеством, а Китай — слабая альтернатива западной технике.

Александр Лукинов говорит, что ежегодно с рынка городских перевозок уходит один-два перевозчика. Кто-то возвращается под новым именем. Но планировать хоть в какой-то перспективе деятельность частного бизнеса департамент не в силах. Частные перевозчики при текущих тарифах и условиях муниципальных контрактов заявляют о возможности всего лишь поддерживать их существующий парк в рабочем состоянии. Поэтому депутаты рекомендовали дептрансу мэрии настаивать хотя бы на оборудовании перевозчиками старых иномарок кондиционерами.
Комментарии (7)

48
9 минут назад
а лиаз не выводили- потому что никто ничего не чистит!!! со дрова на 8 мкрн и соседних не выехать!!! на арктической 2/2 полосы, а по одной со снегом лежат и норм.
Ответить
Ирина Сотникова
12 минут назад
2,5 года кричали, чтобы приняли меры по 24 маршруту. Путь был непростым, куда только не звонили и не писали. И только в конце 2024 текущий мэр пообещал принять мэры и автобусы 24 стали соблюдать расписание, а до этого 19 часов автобусы целиком и полностью уезжали в гараж – добирайся как хочешь.
Ответить
Лиса из парка
24 минуты назад
что бы кто не говорил, но в целом перевозчики в Липецке стараются для пассажиров. Старые иномарки используемые в маршрутках весьма хорошие, особенно те что поновее. Единственный минус летом вентиляция слабая, окна не открываются
Ответить
Бухалтер
35 минут назад
На самом деле проезд должен стоить значительно больше. Текущая цена - это на грани допустимого. Но даже она ощутимо бьет по карману пассажирам. Так что надо что-то менять в этой системе.
Ответить
Р
40 минут назад
Нужно цены поднять ещё.
Ответить
Бухалтер
33 минуты назад
Да, нужно цены поднять. Но те, которые сейчас установлены, - это уже слишком дорого для пассажиров.
Ответить
Пассажир
50 минут назад
У меня даже нет требований по новым автобусам. Эти бы соблюдали расписание. Насколько транспортная доступность улучшилась, когда маршруты 321 и 332 были переданы адекватным перевозчикам!!! Хотелось бы увидеть еще замену на 11 и 379 маршрутах.
Ответить
