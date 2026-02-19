В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
1198
47 минут назад
4
Ещё двух человек извлекли из-под завалов завода «Моторинвест»
Всего уже спасены восемь человек.
«Поисковые работы продолжаются. Здание цеха обследуют с применением тепловизоров», — добавил губернатор.
Комментарии (4)