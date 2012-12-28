Все новости
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Общество
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Происшествия
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Общество
247
56 минут назад
3

17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»

Причина: неработающая стрелка, которую никак не отремонтирует концессионер.

Сегодня сообщество «Липецкий трамвай» опубликовало информацию о том, что с 10 февраля трамваи не возят пассажиров к конечной станции «Кольцо 9-го микрорайона». Вагоны ездят через депо. Причиной называется поломка привода одного из стрелочных переводов на узле у въезда в трамвайное депо, устранить которую не могут работники МУП «Городской электротранспорт».

В сообществе «Липецкий трамвай» состоят как бывшие, так и действующие сотрудники МУПа. Они пишут, что ранее, до реконструкции сети концессионером, компанией «Мовиста», пути были оборудованы старыми стрелками, которые, несмотря на их грубую конструкцию, служили десятилетиями и были крайне ремонтопригодны. «Новые стрелки достаточно капризны, в зимнее время требуют электрообогрева (который не был своевременно подключен) и не переносят повышенных физических усилий при переводе вручную».

«Теперь единственный выход — ремонт привода силами выездной бригады завода-изготовителя. Только вот у завода по нашей информации имеется лишь одна такая бригада, которая путешествует по всей стране, и когда она доедет до Липецка, прогнозировать сложно».

Эту информацию GOROD48 подтвердили в МУП «Городской электротранспорт». Там сказали, что новое путевое хозяйство — имущество концессионера, к которому они не прикасаются. Концессионер о неработающей стрелке оперативно уведомлен.

Кстати, ранее председатель дептранса мэрии Александр Лукинов сообщил депутатам, что от концессионера муниципалитет не принял ни одного метра новых путей (в то же время по информации Счетной палаты Липецка мэрия подписала с «Мовистой» актов выполненных работ на 2,5 миллиарда рублей).

Авторы сообщения в «Липецком трамвае» задаются резонным вопросом: может ли кто-то гарантировать, что подобные поломки не будут повторяться? И сами на него же и отвечают: «никакая техника не бывает абсолютно надежной». И предлагают мэрии выработать решения по предупреждению и оперативному ремонту стрелочных переводов нового типа, иначе город рискует получать регулярные и многодневные отключения целых трамвайных веток.
3

Комментарии (3)

Гидрометцентр
10 минут назад
ну вот и приехали. все выходим
Ответить
Не зря
34 минуты назад
Всё те же российские проблемы ду.. И и дороги.
Ответить
гость
41 минуту назад
Зачем устанавливать то, что будет заведомо создавать большие проблемы? Почему такой подход? Вас там, что принуждали или пытали? Почему из-за ваших решений должны страдать люди.
Ответить
