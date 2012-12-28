Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Общество
247
56 минут назад
3
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Причина: неработающая стрелка, которую никак не отремонтирует концессионер.
В сообществе «Липецкий трамвай» состоят как бывшие, так и действующие сотрудники МУПа. Они пишут, что ранее, до реконструкции сети концессионером, компанией «Мовиста», пути были оборудованы старыми стрелками, которые, несмотря на их грубую конструкцию, служили десятилетиями и были крайне ремонтопригодны. «Новые стрелки достаточно капризны, в зимнее время требуют электрообогрева (который не был своевременно подключен) и не переносят повышенных физических усилий при переводе вручную».
«Теперь единственный выход — ремонт привода силами выездной бригады завода-изготовителя. Только вот у завода по нашей информации имеется лишь одна такая бригада, которая путешествует по всей стране, и когда она доедет до Липецка, прогнозировать сложно».
Эту информацию GOROD48 подтвердили в МУП «Городской электротранспорт». Там сказали, что новое путевое хозяйство — имущество концессионера, к которому они не прикасаются. Концессионер о неработающей стрелке оперативно уведомлен.
Кстати, ранее председатель дептранса мэрии Александр Лукинов сообщил депутатам, что от концессионера муниципалитет не принял ни одного метра новых путей (в то же время по информации Счетной палаты Липецка мэрия подписала с «Мовистой» актов выполненных работ на 2,5 миллиарда рублей).
Авторы сообщения в «Липецком трамвае» задаются резонным вопросом: может ли кто-то гарантировать, что подобные поломки не будут повторяться? И сами на него же и отвечают: «никакая техника не бывает абсолютно надежной». И предлагают мэрии выработать решения по предупреждению и оперативному ремонту стрелочных переводов нового типа, иначе город рискует получать регулярные и многодневные отключения целых трамвайных веток.
0
1
4
0
3
Комментарии (3)