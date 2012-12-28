Умер известный липецкий журналист Виктор Страхов

В возрасте 70 лет скончался известный липецкий журналист — единственный в Липецкой области лауреат премии Союза журналистов СССР Виктор Константинович Страхов.Как сообщает Союз журналистов Липецкой области, Виктор Страхов родился в поселке Прибытковский Грязинского района. Начинал в одной из воронежских «районок». Затем работал в газетах «Ленинец», «Ленинское знамя», «Выбор», «Металлург», в журнале «Липецкая газета: итоги недели», в «Липецкой газете».«Его отличал высокий профессионализм, взыскательность к слову, широкий кругозор, умение создавать, как сейчас говорят, интересный, качественный контент. А еще он был очень скромным и глубоко порядочным человеком. Никогда не стремился к высоким должностям, оставаясь при этом Журналистом с большой буквы и отличным другом», — отметили в Союзе журналистов Липецкой области.Похороны Виктора Страхова состоятся во вторник, 19 мая. Отпевание в 10:30 в храме Преподобного Сергия Радонежского (Липецк, улица Московская, 30, корпус 3А, микрорайон Университетский).