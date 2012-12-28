«Человек-гора» из Липецка временно сменил вид спорта и… выиграл Кубок России
В Липецкой области до +32
Липчанин выиграл первенство России по новому жёсткому виду единоборств
Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
Дело о пропаже в ПВЗ товаров на 849 000 рублей передано в суд
Спортсменка из Липецкой области выиграла первенство Европы по стрельбе
Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе «Дон»
Умер известный липецкий журналист Виктор Страхов
В Косыревке отключат холодную воду
Межрегиональный форум «Молодые аграрии» в Липецкой области собрал 150 студентов из 9 регионов страны
сегодня, 10:40

Умер известный липецкий журналист Виктор Страхов

Похороны Виктора Константиновича Страхова состоятся во вторник, 19 мая.

В возрасте 70 лет скончался известный липецкий журналист — единственный в Липецкой области лауреат премии Союза журналистов СССР Виктор Константинович Страхов.

Как сообщает Союз журналистов Липецкой области, Виктор Страхов родился в поселке Прибытковский Грязинского района. Начинал в одной из воронежских «районок». Затем работал в газетах «Ленинец», «Ленинское знамя», «Выбор», «Металлург», в журнале «Липецкая газета: итоги недели», в «Липецкой газете».

«Его отличал высокий профессионализм, взыскательность к слову, широкий кругозор, умение создавать, как сейчас говорят, интересный, качественный контент. А еще он был очень скромным и глубоко порядочным человеком. Никогда не стремился к высоким должностям, оставаясь при этом Журналистом с большой буквы и отличным другом», — отметили в Союзе журналистов Липецкой области.

Похороны Виктора Страхова состоятся во вторник, 19 мая. Отпевание в 10:30 в храме Преподобного Сергия Радонежского (Липецк, улица Московская, 30, корпус 3А, микрорайон Университетский).

Фото - vk.com/jurn48
