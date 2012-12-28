Цены на бензин снова пошли в рост

После двухнедельной остановки цены на бензин в Липецкой области снова начали расти. Подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива, рост составил от 0,1% до 0,5%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 5 по 12 мая.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,1% и составила 66,45 рубля за литр (неделей ранее — 66,38 рубля за литр). На 0,1% выросла стоимость двух видов топлива: цена бензина АИ-92 составила 63,23 рубля за литр против 63,19 рубля, а бензин марки АИ-98 подорожал с 93,99 рубля за литр до 94,11 рубля. На 0,2% увеличилась цена бензина АИ-95 и составила 68,76 рубля (неделей ранее 68,66 рубля за литр). Заметнее всего подорожало дизельное топливо — на 0,5%, с 73,90 до 74,26 рубля. Рост цен составил от 4 до 36 копеек.