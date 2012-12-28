Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе «Дон»

За пятницу и выходные дни на дорогах области получили травмы 15 человек.





15 мая в Ельце на трассе «Дон» столкнулись две «Лады Весты» — под управлением 37-летнего водителя и 49-летней женщины. Оба водителя и два пассажира автомобилей, в том числе 10-летний мальчик, получили травмы. Все они доставлены в больницу.В тот же день в Грязинском районе на дороге Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись «ВАЗ-2106» под управлением 32-летнего водителя и «Лада Гранта» с 37-летней женщиной за рулем. В аварии оба водителя и 30-летний пассажир «ВАЗа» получили травмы.16 мая в селе Казаки Елецкого района 42-летний мотоциклист не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. С травмами его доставили в больницу.Вечером этого дня на дороге Грязи – Добринка столкнулись автомобилей «БМВ» под управлением 19-летнего водителя и «ГАЗ» с 33-летним водителем. Травмы в столкновении получили результате водитель и 17-летняя пассажирка «БМВ».17 мая на дороге Чаплыгин – Троекурово 68-летний водитель «Шевроле Нивы» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Пострадала 76-летняя пассажирка автомобиля, ее госпитализировали.Также за три дня автоинспекторы зарегистрировали 48 столкновений автомобилей, обошеднихся без пострадавших.