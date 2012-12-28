Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Одного из пострадавших при обрушении цеха «Моторинвеста» перевели в московскую клинику
Состояние остальных удовлетворительное. Четверо из восьми работников автозавода отправлены на амбулаторное лечение.
Напомним, что 19 февраля автомобили скорой помощи развезли по трем больницам восемь пострадавших при обрушении кровли сварочного цеха «Моторинвеста». Их состояние стабильно. Жизни и здоровью оставшихся на лечении в областной клинической больнице двоих мужчин и женщины, которую госпитализировали в Елецкую горбольницу имени Семашко, ничего не угрожает. Четверо других пострадавших выписаны на амбулаторное лечение.
