«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»

GOROD48 попросил бизнесменов, чиновников и депутатов назвать возможных кандидатов на должность главы Липецка. Персоны назывались разные, но наши эксперты сходятся в одном — городу требуется мэр с исключительными качествами.

Сегодня глава Липецка Роман Ченцов заявил о сложение полномочий по семейным обстоятельствам. Понятно как будут развиваться события в короткой перспективе: заявление Романа Ченцова рассмотрит его работодатель, горсовет, на сессии 24 февраля. Тогда же будет назначен и.о. главы города, возможно, кто-то из действующих заместителей мэра, возможно, как это было в 2019 году с Евгенией Уваркиной, человек со стороны.Кто же может заменить Романа Ченцова? Мы задали этот вопрос нескольким экспертам на условия анонимности: липецким политикам федерального уровня, чиновникам и депутатам. Оказалось, ни у кого нет готовой кандидатуры, но есть предпочтения.— Я бы с удовольствием проголосовал за вице-губернатора Сергея Курбатова. У него математический склад ума, системное мышление. Хочешь, не хочешь, а мы вступили в эру цифровизации. Это — его конек, — сказал один из депутатов.Имя Сергея Курбатова назвал и руководитель крупной ресурсоснабжающей компании:«Очень умный человек. Что-то обязательно придумает, систематизирует, разрулит неразруливаемое».При этом оба эксперта называют главным препятствием для такого решения понижение статуса Сергея Курбатова в случае его перехода в мэрию.«Явное понижение статуса и доходов нужно чем-то компенсировать. Но как?».В ответах экспертов прозвучало имя руководителя липецкого филиала Сбербанка Алексея Колчина. Но переход в мэры — опять же потеря статуса. Редко кто сменит понятную должность в бизнесе на беспокойную должность муниципального служащего, пусть даже главы областного центра.— У того, кто претендует на должность мэра, должны быть две обязательные вещи. Первая — любовь к людям. Работа мэра — это неблагодарная работа. На ней надо постоянно отдавать себя другим, как бы пафосно это не звучало. Люди постоянно что-то требуют. Они слышат только себя. В таких условиях легко выгореть. Чтобы не выгореть, надо любить людей, все 24 часа быть с ними на связи. Вторая необходимая вещь: опыт муниципальной работы. И не в районе, а в городе-полумиллионнике. Надо к тому же уметь выполнять несвойственные главе муниципалитета функции, например, быть погруженным в проблематику СВО. Новому главе Липецка нужно минимизировать процесс погружения в работу, — сказал политик федерального уровня.Этот же эксперт назвал трех человек, которые потянули бы такую работу: регионального министра строительства и архитектуры Николая Дергунова, работавшего вице-мэром Липецка в команде Уваркиной, бывшего куратора дорожного хозяйства и архитектуры, Вадима Негробова, последнего первого вице-мэра Липецка, ныне руководителя липецкого филиала «Росводоканала», и главу Липецкого муниципального округа Давида Тодуа.Однако ни один из наших респондентов не считает, что Липецку в мэры нужен глава одного из сельских округов области. Город-полумиллионик — не райцентр. Тут все по-другому.— Мэр никогда не будет всем хорошим, — считает один из депутатов горсовета, защищающий ушедшего мэра. — 80% работы мэра — это ежедневная рутина. Уборка города, озеленение, благоустройство, асфальт и плитка. И Роман Иванович в этом был великолепен.Правда, кто мог бы заменить ушедшего мэра, этот респондент не знает. Разве что Вадим Негробов, который был отличным хозяйственником при мэре Уваркиной.Один из опрошенных, чье имя называли как возможного будущего мэра, сказал, кстати, что мог бы занять эту должность. С одним но: хорошей зарплатой. 2,5 миллиона «мэрских» в год — не про него. «Я сейчас чувствую себя человеком со своими доходами. Что я скажу семье, если стану мэром? Что стал получать в разы меньше? И что скажут мне мои домашние?»Кто-то считает, что должность мэра сейчас — расстрельная.— Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень. У каждого надзорного или силового органа — свой KPI: за что-то зацепиться, возбудить уголовное дело, посадить. Это стоит помнить тому, кто будет писать заявление в комиссию по выбору главы города. Помимо вопросов к доходам и имуществу никто не отменял случайностей — травмирования или гибели людей от упавших деревьев или сосулек, обрушений ветхих домов, аварий на сетях. За все это можно заплатить должностью. Можно подписать какой-то финансовый документ и попасть под статью о превышении служебных полномочий.Все опрошенные согласны в одном: в нынешнем составе администрации Липецка нет никого, кто смог бы потянуть должность мэра.— Мэрии требуется тотальное обновление, — резюмировал один из тех, кого прочат в главу городской администрации.Сегодня, кстати, приключился анекдотичный случай. Группа общественников во главе с «рабом Божьим» Владимиром, вечным возмутителем спокойствия всех публичных слушаний и автором многочисленных перформансов, обратилась к депутату горсовета от Сырского Рудника Андрею Иголкину с просьбой выдвинуться от городских патриотических сил на должность мэра! Депутат уклонился от предложения.