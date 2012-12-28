Елецкие травматологи провели сложнейшие операции 14-летнему подростку с врождённой хрупкостью костей

Травматологи Елецкой городской детской больницы провели сложнейшие операции 14-летнему подростку с редким диагнозом — несовершенный остеогенез. Таких детей из-за хрупкости костей ещё называют «хрустальными». Мальчик с рождения наблюдается в РНИМУ им. Н.И. Пирогова в Москве и уже перенёс 15 переломов: последний случится 9 мая после падения с качелей.«На этот раз подросток получил закрытый перелом со смещением правой бедренной кости и чрезвертельный перелом левого бедра без смещения. Под общей анестезией хирурги выполнили ему скелетное вытяжение на правое бедро — это позволило стабилизировать конечность и выиграть время для подготовки к главным операциям. Они состоялись 12 мая. Две сложнейшие операции подряд: открытое лечение перелома правого бедра с фиксацией титановой пластиной и стабилизация перелома левого бедра двумя винтами. Бригада провела в операционной более 6 часов», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.Операции прошли успешно.