Елецкие травматологи провели сложнейшие операции 14-летнему подростку с врождённой хрупкостью костей
сегодня, 17:54
Мальчик перенёс уже 15 переломов. Последний он получил 9 мая, когда упал с качелей.
«На этот раз подросток получил закрытый перелом со смещением правой бедренной кости и чрезвертельный перелом левого бедра без смещения. Под общей анестезией хирурги выполнили ему скелетное вытяжение на правое бедро — это позволило стабилизировать конечность и выиграть время для подготовки к главным операциям. Они состоялись 12 мая. Две сложнейшие операции подряд: открытое лечение перелома правого бедра с фиксацией титановой пластиной и стабилизация перелома левого бедра двумя винтами. Бригада провела в операционной более 6 часов», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Операции прошли успешно.
