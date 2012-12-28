Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
В первой половине февраля на маршруты не вышли 183 автобуса
Прокуратура предложила мэрии Липецка усилить контроль над перевозчиками.
«Руководителям 16 организаций-перевозчиков объявлены предостережения о недопустимости нарушений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Администрация города проинформирована о необходимости усиления контроля над их деятельностью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, добавив, что эту информацию также направили в территориальный отдел Ространснадзора.
