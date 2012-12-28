Балканский циклон принесет в Липецкую область еще один день снегопадов

Липецкую область, как и центральную часть России в целом, накроет новая волна снегопадов — их принесет активный циклон со средиземноморья уже с ночи на 19 февраля.

В четверг, 19 февраля, Липецкую область вновь накроет снегом: причиной интенсивных снегопадов в центральных областях Европейской России станет активный балканский циклон. Он будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа с юга на север и принесет с собой сильный снег с метелью и порывистым ветром до 15-20 м/сек.Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снег в нашем регионе ожидается уже с ночи 19 февраля, однако циклон движется чуть медленнее, чем прогнозировалось ранее. По последним наблюдениям в ночное время снег будет умеренным, сильные осадки прогнозируются днем. Во время прохождения циклона порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек, ожидается метель. С приходом циклона отступят сильные морозы, однако температура останется в «минусовом» диапазоне – до -13 ночью и до -6 днем, налипание мокрого снега липчанам не угрожает.