«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок

На комиссии горсовета предложили не брать деньги за парковку при той погоде и состоянии дорог, что установились в Липецке.
Все началось с предложения Суворина изменить муниципальные правила организации платных парковок в части их уборки силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» с финансированием работ из городского бюджета. Это удивило представителя прокуратуры области Елену Носонову. Почему убирать парковки должно иное бюджетное учреждение, а не оператор парковок, управление главного смотрителя? УГС содержит платное парковочное пространство, а значит, должно тратится на его чистоту!
Депутат Екатерина Пинаева заявила об отсутствии сейчас парковок как таковых: они засыпаны отвалами снега. В пример она привела улицу Плеханова. Взимает ли мэрия деньги с водителей в таких обстоятельствах, если крайние правые полосы дорог в центре Липецка — в снежных отвалах?
Александр Суворин ответил, что да. И добавил, что муниципалитет не в состоянии вывезти весь снег из центра города в условиях этой зимы.
Председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, задал в связи с этим важный вопрос: сколько денег собрал оператор парковок за минувший год? Александр Суворин ответил, что порядка 30 миллионов рублей. Ещё шесть миллионов зависли в судах по искам мэрии в виде неоплаченных штрафов. На что же были потрачены эти деньги, если при введении платных парковок речь шла о расходах на благоустройство, в том числе чистоте на них? Ответа на этот вопрос депутаты не получили. Зато услышали жалобы на водителей, оставляющих машины на этих самых парковках на ночь — они мешают очищать дороги.
Борис Понаморев раскритиковал чиновников:
—Услуга не оказана. За что берём деньги с водителей? Мы превратили инструмент по стимулированию уменьшения трафика через центр города в обычный бизнес. Я предостерегаю вас — это неправильно. Парковки превратились в снежные отвалы. У нас есть норматив — пять суток на уборку дорог зимой, который не соблюдается. Нужно по умолчанию переставать взимать плату с водителей при таких погодных условиях.
Кстати, выяснилось, что департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии собирается в этом году расширить зону платных парковок за счёт района Центрального рынка, улицы Карла Маркса и подъездов к Зелёному острову. Речи об обустройстве платного парковочного пространства на улицах Советской, Первомайской, Неделина пока не идёт, хотя раннее в мэрии и говорили о таком развитии событий.
