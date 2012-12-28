Все новости
Общество
801
сегодня, 12:08
12

«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок

На комиссии горсовета предложили не брать деньги за парковку при той погоде и состоянии дорог, что установились в Липецке.

Сегодня члены комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству обрушились с критикой на председателя профильного департамента мэрии Александра Суворина за внимание платы управлением главного смотрителя за засыпанные снегом платные парковки в центре города (как они выглядели пять дней назад — в нашем фоторепортаже). 

Все началось с предложения Суворина изменить муниципальные правила организации платных парковок в части их уборки силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» с финансированием работ из городского бюджета. Это удивило представителя прокуратуры области Елену Носонову. Почему убирать парковки должно иное бюджетное учреждение, а не оператор парковок, управление главного смотрителя? УГС содержит платное парковочное пространство, а значит, должно тратится на его чистоту!

Депутат Екатерина Пинаева заявила об отсутствии сейчас парковок как таковых: они засыпаны отвалами снега. В пример она привела улицу Плеханова. Взимает ли мэрия деньги с водителей в таких обстоятельствах, если крайние правые полосы дорог в центре Липецка — в снежных отвалах? 

Александр Суворин ответил, что да. И добавил, что муниципалитет не в состоянии вывезти весь снег из центра города в условиях этой зимы.

Председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, задал в связи с этим важный вопрос: сколько денег собрал оператор парковок за минувший год? Александр Суворин ответил, что порядка 30 миллионов рублей. Ещё шесть миллионов зависли в судах по искам мэрии в виде неоплаченных штрафов. На что же были потрачены эти деньги, если при введении платных парковок речь шла о расходах на благоустройство, в том числе чистоте на них? Ответа на этот вопрос депутаты не получили. Зато услышали жалобы на водителей, оставляющих машины на этих самых парковках на ночь — они мешают очищать дороги.

Борис Понаморев раскритиковал чиновников:

—Услуга не оказана. За что берём деньги с водителей? Мы превратили инструмент по стимулированию уменьшения трафика через центр города в обычный бизнес. Я предостерегаю вас — это неправильно. Парковки превратились в снежные отвалы. У нас есть норматив — пять суток на уборку дорог зимой, который не соблюдается. Нужно по умолчанию переставать взимать плату с водителей при таких погодных условиях.

Кстати, выяснилось, что департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии собирается в этом году расширить зону платных парковок за счёт района Центрального рынка, улицы Карла Маркса и подъездов к Зелёному острову. Речи об обустройстве платного парковочного пространства на улицах Советской, Первомайской, Неделина пока не идёт, хотя раннее в мэрии и говорили о таком развитии событий.
уборка дорог
снег
платные парковки
Комментарии (12)

Сначала новые
6 минут назад
Плата за воздух!
Ответить
Насттупила
18 минут назад
Пора поступить также с услугами ЖКХ.А то платим за то,что не содержится от слова совсем
Ответить
Эксперт
27 минут назад
Город очень плохо расчищен. На троечку. Интересно, куда смотрит прокуратура, ГАИ и другие контролирующие органы. Тишина.
Ответить
Ветеран
28 минут назад
Ну поговорили, сбросили пар и все останется как есть.
Ответить
...
30 минут назад
Надеются на то, что водители сами будут расчищать место для своего автомобиля на платной парковке.
Ответить
Да
33 минуты назад
Нет плана по вывозу снега. Нужно собрать форум, красиво по корпоративному выступить, подготовить план мероприятий, объявить конкурс …. А там весна.
Ответить
Ветеран
26 минут назад
Нарисовать графики, красивые слайды. К весне управятся.
Ответить
Хорошо устроились
35 минут назад
Хороший бизнес, только расширяй зону, и тарифы поднимай. А ещё "нарушителям" присылай штрафы.
Ответить
Понравилась фраза
35 минут назад
"Муниципалитет не в состоянии вывезти весь снег из центра города в условиях этой зимы". А что зима аномальная? Обычная зима, были и покруче. Подумать только : не в состоянии платные парковки от снега очистить. С окладом то наверное там всё справляются.
Ответить
28
42 минуты назад
Какие пять суток? Уже вторая неделя пошла вся свиридова, белана , кривенкова в снегу
Ответить
Горожанин
48 минут назад
Такого бардака в городе никогда не было. С каждым годом всё хуже и хуже.
Ответить
Еще комментарии
