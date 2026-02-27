Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Происшествия
28 минут назад
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Сообщение об этом уже передано в УК.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка, к дому уже направлена бригада спасателей: они огородят опасную территорию. Также сообщение о происшествии передано в управляющую компанию.
