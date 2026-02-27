На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши

Сообщение об этом уже передано в УК.

Сегодня на улице 8 Марта в Липецке упало металлическое ограждение с крыши дома №21. Cудя по всему, оно сошло вместе со снегом, который удерживало. Никто не пострадал.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка, к дому уже направлена бригада спасателей: они огородят опасную территорию. Также сообщение о происшествии передано в управляющую компанию.