Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Общество
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Происшествия
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
Читать все
С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
158
28 минут назад
4

На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши

Сообщение об этом уже передано в УК.

Сегодня на улице 8 Марта в Липецке упало металлическое ограждение с крыши дома №21. Cудя по всему, оно сошло вместе со снегом, который удерживало. Никто не пострадал.

70Goot72bSvCP-jBEoztZE2uUapY2pu-mDFfOMefU8E3hn4AA8uaZLrl7pv_RA--CbU-JAso9VeEQ1LA_bNfVTjH.jpg+2026-02-27-16.47.04.jpg

vdqBG6-mgxewhMg4r_7UpcF0g6ia0MJJwFHrl75sxNDbab2h2sc9QTv4M_SQX3T-0UoSaxtXY8nWU9J79V8lpu6V.jpg+2026-02-27-16.47.04.jpg

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка, к дому уже направлена бригада спасателей: они огородят опасную территорию. Также сообщение о происшествии передано в управляющую компанию.
ЖКХ
снег
0
0
1
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ответ
10 минут назад
Хорошо недавно капремонт прошел , надёжно все сделали !
Ответить
гость
12 минут назад
Ограждение клеем что ли приклеили? Ремонт свежий видно, кто накосячил?
Ответить
q
14 минут назад
Как оно там появилось? Хозяину кондиционера не впервой получать снегом по крышке. Козырёк поставил.
Ответить
Захарова
18 минут назад
а дом видно, что после кап ремонта
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить