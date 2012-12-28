Все новости
Общество
323
36 минут назад
1

Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка

Документы принимают даже в выходные.

С сегодняшнего дня начинается приём заявок на пост мэра Липецка.

«Подать документы могут политические партии, общественные организации и другие уполномоченные структуры. Кандидатам необходимо предоставить пакет документов, включающий биографические справки, сведения о доходах, документы об образовании и справки об отсутствии судимости», - написали в ТГ-канале мэрии.

Заявки принимают до 26 апреля 2026 года в будние дни 8:30 до 17:30 (пятница — до 16:30), и даже в выходные — с 9:00 до 13:00. Адрес: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2, кабинет 205.

Подробный список необходимых документов и требований к кандидатам доступен по ссылке.

Напомним, чтомэр Липецка Роман Ченцов подал в отставку, депутаты её приняли. Временно исполняющей обязанности главы администрации Липецка пока назначена вице-мэр Светлана Бедрова.
1

Комментарии (1)

Гость
3 минуты назад
Снег тает сам можно в мэры избираться теперь
