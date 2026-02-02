В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки

Вместе с механизатором сгорел и его трактор.

Днем 1 февраля пожарные села Казаки Елецкого района ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области» приехали на сообщение о пожаре в деревню Марчуки и обнаружили тело человека у догорающего трактора ЛТЗ-55.Как сообщает пресс-служба ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области», погибшим оказался 54-летний местный житель. Рядом с ним лежали газовая горелка и газовый баллон.«Пожарные оперативно потушил горящий трактор. По предварительным данным водитель трактора пытался завести трактор, отогревая его газовой горелкой, но по пока не выясненной причине, упал на работающую газовую горелку, и погиб», — сказано в сообщении управления.