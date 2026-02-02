Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки
Вместе с механизатором сгорел и его трактор.
Как сообщает пресс-служба ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области», погибшим оказался 54-летний местный житель. Рядом с ним лежали газовая горелка и газовый баллон.
«Пожарные оперативно потушил горящий трактор. По предварительным данным водитель трактора пытался завести трактор, отогревая его газовой горелкой, но по пока не выясненной причине, упал на работающую газовую горелку, и погиб», — сказано в сообщении управления.
