На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

На улице Студёновской, 15 огромная глыба льда сорвалась вниз и упала прямо на тротуар. К счастью, по дороге в этот момент никто не шёл и обошлось без пострадавших.Лёд не смогло сдержать и ограждение крыши, специально для этого и предназначенная. Десятки килограммов просто продавили ограждение, выломали его часть и упали вниз. А конструкция зависла на уровне 2-го этажа.То ли лёд в этом году особенно суров, то ли ветшает инфраструктура старых домов.