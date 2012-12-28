Все новости
Происшествия
1070
сегодня, 18:06
6

На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

На улице Студёновской, 15 огромная глыба льда сорвалась вниз и упала прямо на тротуар. К счастью, по дороге в этот момент никто не шёл и обошлось без пострадавших.

Лёд не смогло сдержать и ограждение крыши, специально для этого и предназначенная. Десятки килограммов просто продавили ограждение, выломали его часть и упали вниз. А конструкция зависла на уровне 2-го этажа.

То ли лёд в этом году особенно суров, то ли ветшает инфраструктура старых домов.
0
1
7
1
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Смехопанорама
36 минут назад
Какой старый дом , после капремонта дом теперь новый !
Ответить
Мда уж
37 минут назад
Хорошая штука капремонт !
Ответить
Рукалицо
46 минут назад
Дом после капремонта? В каком году крышу перекрывали? Какая организация?
Ответить
Эксперт
46 минут назад
Раз такое дело давайте все по домам засядем как при короне и не будем выходить из дома до тех пор пока весь снег не растает. Или платите минимум 5 000 000 рублей за любой ущерб любому человеку от снега, льда с любых крыш в городе.
Ответить
Е
48 минут назад
Опять " воют" Когда это закончится уже
Ответить
Строительный контроль
54 минуты назад
При товарище Сталине такого не случилось, тем более повторно
Ответить
