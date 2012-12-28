Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
сегодня, 18:06
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Лёд не смогло сдержать и ограждение крыши, специально для этого и предназначенная. Десятки килограммов просто продавили ограждение, выломали его часть и упали вниз. А конструкция зависла на уровне 2-го этажа.
То ли лёд в этом году особенно суров, то ли ветшает инфраструктура старых домов.
