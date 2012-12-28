Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
Общество
1152
50 минут назад
10
В Липецке случился зимний паводок
Реки талых вод растеклись буквально по всему городу.
«Потоп в «Елецком» напротив дома №1 Хренникова, люди не могут перейти дорогу, а автобусы высадить пассажиров».
«Вермишева 2,нужна помощь в откачке талых вод».
На улице Меркулова — Венеция, ливневки не работают».
«27 микрорайон, улица Кривенкова, машины тонут».
Тонет и третий участок в Тракторном, возле осушенного пруда.
«В пруду вода отсутствует, но возле него по всей дороге разлилось озеро Байкал. Сухих участков нет. Добраться другим способами до остановки, кроме как по воде у людей нет. Но беда не приходит одна. Часть автобусов с утра не пришла, маршрут №33, пришлось добираться через половину ЛТЗ на 325-м, но на остановке «10 школа» сесть в автобус с утра было просто не реально. Трамваи с ЛТЗ с утра тоже не ходили по причине ДТП», — пишут жители микрорайона в редакцию.
0
2
4
1
3
Комментарии (10)