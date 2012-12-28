Все новости
Общество
1152
50 минут назад
10

В Липецке случился зимний паводок

Реки талых вод растеклись буквально по всему городу.

В Липецке продолжается обильное таяние снега и дождь. Горожане присылают в редакцию видео стихийного бедствия буквально изо всех районов:

«Потоп в «Елецком» напротив дома №1 Хренникова, люди не могут перейти дорогу, а автобусы высадить пассажиров».

«Вермишева 2,нужна помощь в откачке талых вод».

На улице Меркулова — Венеция, ливневки не работают».

«27 микрорайон, улица Кривенкова, машины тонут».

Тонет и третий участок в Тракторном, возле осушенного пруда.

«В пруду вода отсутствует, но возле него по всей дороге разлилось озеро Байкал. Сухих участков нет. Добраться другим способами до остановки, кроме как по воде у людей нет. Но беда не приходит одна. Часть автобусов с утра не пришла, маршрут №33, пришлось добираться через половину ЛТЗ на 325-м, но на остановке «10 школа» сесть в автобус с утра было просто не реально. Трамваи с ЛТЗ с утра тоже не ходили по причине ДТП», — пишут жители микрорайона в редакцию.
потоп
0
2
4
1
3

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Колян
13 минут назад
Из года в год одно и тоже, проблемами города никто не занимается. Начальниками они становятся не для того чтобы проблемы горожан решать, а для того чтобы обеспечить себе светлое будующее.
Ответить
!
14 минут назад
Улицы Гагарина, Циолковского - к остановкам можно подойти только по щиколотку в воде!
Ответить
123
17 минут назад
В городе уже давно нет градоначальника , да и рычагов нет
Ответить
Сегодня
17 минут назад
Указания розданы?
Ответить
bаndito
21 минуту назад
Я на своём участке всю зиму сбрасываю снег в колодец. У меня всё сухо, никаких подтоплений.
Ответить
Ин
24 минуты назад
ио мэра кому указания раздаёт ? Есть информация ?
Ответить
Строительный контроль
28 минут назад
Никто ничего не чистит, ливневая канализация не работает во всем городе, дворников нет, чтоб прочищать ливневки и дороги. Вовремя Ченцов ушел. Еще бы отправить на пенсию без довольствия главного смотрителя
Ответить
Дожили
32 минуты назад
Убирать надо было снег , и не было бы таких луж!
Ответить
Вова с камаза
20 минут назад
Согласен с вами. Но только снежная свалка уже полностью забита снегом выгружать некуда
Ответить
007
39 минут назад
Где главный смотритель
Ответить
