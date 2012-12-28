В Липецке случился зимний паводок

Реки талых вод растеклись буквально по всему городу.

В Липецке продолжается обильное таяние снега и дождь. Горожане присылают в редакцию видео стихийного бедствия буквально изо всех районов:«Потоп в «Елецком» напротив дома №1 Хренникова, люди не могут перейти дорогу, а автобусы высадить пассажиров».«Вермишева 2,нужна помощь в откачке талых вод».На улице Меркулова — Венеция, ливневки не работают».«27 микрорайон, улица Кривенкова, машины тонут».Тонет и третий участок в Тракторном, возле осушенного пруда.«В пруду вода отсутствует, но возле него по всей дороге разлилось озеро Байкал. Сухих участков нет. Добраться другим способами до остановки, кроме как по воде у людей нет. Но беда не приходит одна. Часть автобусов с утра не пришла, маршрут №33, пришлось добираться через половину ЛТЗ на 325-м, но на остановке «10 школа» сесть в автобус с утра было просто не реально. Трамваи с ЛТЗ с утра тоже не ходили по причине ДТП», — пишут жители микрорайона в редакцию.