58-летняя липчанка обвинила свою дочь в «заказе» её похищения

Женщину якобы насильно поместили в пансионат для маломобильных людей. Сейчас её слова проверяют в Следкоме.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе проверки по обращению 58-летней липчанки Людмилы Логуновой. Бывшая медсестра всю жизнь помогала людям, а теперь сама просит помощи. Женщина сбежала из пансионата и сейчас по заявлению дочери находится в розыске как пропавшая без вести.«Со мной могут расправиться. Вынуждена скрывать своё местоположение. Заказчицей всех этих действий была моя родная дочь», — с этих слов начинается видеобращение липчанки в соцсетях, и председатель СК России Александр Бастрыкин тут же поручил разобраться в ситуации.«Заявительница сообщает, что сожитель дочери похитил её, увез за пределы города и насильно удерживал в помещении. Когда женщине удалось сбежать, она обнаружила, что с ее банковского счёта похищены около полутора миллиона рублей. Кроме того, у нее забрали паспорт и документы на недвижимое имущество. Пострадавшая опасается за свою жизнь и вынуждена скрываться, обращения в полицию результата не принесли», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.В опубликованном в канале общественника Дмитрия Красичкова видеообращении женщины также говорится, что 27 марта её дочь со своим сожителем Александром силком упекли её в пансионат «Заботливые руки» в селе Большой Хомутец Добровского округа. При этом дочь якобы забрала у женщины паспорт, документы на недвижимость и банковские карты. Потом деньги со счетов пропали. Как и вещи из квартиры. При этом обвинённая во всех тяжких грехах дочь воспитывает двоих внуков женщины и сейчас беременна третьим.А вот почему родная дочь упекла её в пансионат — Людмила Логунова не знает. Никаких документов и бумаг женщина не видела.На сайте «Заботливых рук» говорится, что это пансионат для лежачих и маломобильных людей, нуждающихся в постоянном уходе. Но ни один из двух указанных телефонов сегодня почему-то не отвечает.В видеообращении видно, что Людмила Логунова пользуется тростью и может быть маломобильна. Но с первого взгляда она вполне вменяема.Из «пансионата» ей даже удалось уехать на такси. Со слов Людмилы Логуновой, управляющую пансионатом напугала угроза обратиться к блогеру и предания огласки истории. Огласку история всё же получила.Теперь женщина живёт на помощь подруг. Людмила Логунова утверждает: в полицию обращалась, но её слова проигнорировали. Поэтому доверия к правоохранительным органам у неё нет. А вот обратиться в банк она сама не может, так как нет паспорта.«Следственными органами СК России по Липецкой области по данному факту организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного статьёй 126 УК РФ «Похищение человека», — добавляют в Следкоме.