По факту обрушения кровли на заводе «Моторинвест» Следком возбудил уголовное дело

СК России по Липецкой области возбуждил уголовное дело по факту обрушения кровли сварочного цеха завода «Моторинвест» в Краснинском округе.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, дело возбудили по признакам преступления по статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». По данным GOROD48, руководитель Государственной инспекции труда Липецкой области Ирина Кирейчикова также лично выехала на место происшествия.На месте обрушения кровли работают следователи и криминалисты регионального управления СКР. Проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работников на производственных площадках.