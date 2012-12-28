701
сегодня, 13:29

«ВАЗ» разорвало о тягач на две части: дело ушло в суд

Водитель легковушки получил тяжёлые травмы.

В Тербунском округе передано в суд уголовное дело 54-летнего водителя грузовика, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это ДТП произошло вечером 20 июля прошлого года на дороге Тербуны-Борки-Покровское.

По данным следствия, водитель грузовика поворачивал налево на неосвещённой дороге и не учёл массивные габариты своего транспорта — более 12 метров при ширине дороги в 6,7 метра.

В это время по встречной полосе двигался автомобиль «ВАЗ». В процессе торможения легковушку занесло и от бокового удара об отбойник каркаса запасного колеса автопоезда «ВАЗ» разорвало на две части.

Здоровью водителя легковушки был причинён тяжкий вред — он получил тупую сочетанную травму тела, в том числе переломы рёбер, шейного позвонка, правой ноги и рану лица. Сейчас мужчина может передвигаться только на костылях и находится в процессе оформления группы инвалидности.

Свою вину водитель тягача не признал: он настаивает, что не видел приближающийся автомобиль из-за углублённого рельефа дороги (низины). Но эта версия была опровергнута в ходе следственного эксперимента.

Если его вина будет доказана в суде —  мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трёх лет. Также суд рассмотрит гражданский иск о компенсации морального вреда водителю «ВАЗа».

Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
