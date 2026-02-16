Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка

Вместе со снегом упали куски арматуры, которой огорожена скатная крыша пятиэтажки.

С крыши дома на улице Зегеля, 11 сегодня утром сошла снежная лавина вместе с арматурой, которой была огорожена двускатная крыша пятиэтажки 1969 года постройки. Нашпигованная металлом снежная шапка погребла под собой припаркованный у дома автомобиль. Вполне возможно, что куски металла пробили корпус машины.«В УК «Слобода» никаких мер к очистке кровли не принимают», — сообщил GOROD48 житель дома, приславший фотографии засыпанной лавиной машины.GOROD48 не удалось дозвониться ни до диспетчерской «управляшки», ни до ее руководителей. Зато нам удалось поговорить с и.о. обязанности главы Липецка Светланы Бедровой. Вице-мэр сообщила, что сегодня утром всем УК даны четкие указания: немедленно приступить к очистке крыш от снега и сосулек. Каждая «управляшка» знает о состоянии жилого фонда, находящегося у нее в обслуживании, знает о проблемных домах, с которых может сходить снег и лед.— Мы просим липчан быть осторожными, держаться подальше от стен домов с двускатными крышами, не парковать по возможности под ними машины, — обратилась к горожанам Светлана Бедрова.