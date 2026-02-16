Все новости
Происшествия
1515
50 минут назад
8

Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка

Вместе со снегом упали куски арматуры, которой огорожена скатная крыша пятиэтажки.

С крыши дома на улице Зегеля, 11 сегодня утром сошла снежная лавина вместе с арматурой, которой была огорожена двускатная крыша пятиэтажки 1969 года постройки. Нашпигованная металлом снежная шапка погребла под собой припаркованный у дома автомобиль. Вполне возможно, что куски металла пробили корпус машины.

photo_2026-02-16_11-18-42.jpg+2026-02-16-11.23.04.jpg

photo_2026-02-16_11-18-53.jpg+2026-02-16-11.23.04.jpg

«В УК «Слобода» никаких мер к очистке кровли не принимают», — сообщил GOROD48 житель дома, приславший фотографии засыпанной лавиной машины.

GOROD48 не удалось дозвониться ни до диспетчерской «управляшки», ни до ее руководителей. Зато нам удалось поговорить с и.о. обязанности главы Липецка Светланы Бедровой. Вице-мэр сообщила, что сегодня утром всем УК даны четкие указания: немедленно приступить к очистке крыш от снега и сосулек. Каждая «управляшка» знает о состоянии жилого фонда, находящегося у нее в обслуживании, знает о проблемных домах, с которых может сходить снег и лед.

— Мы просим липчан быть осторожными, держаться подальше от стен домов с двускатными крышами, не парковать по возможности под ними машины, — обратилась к горожанам Светлана Бедрова.
наледь
сосульки
0
1
5
2
7

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
15 минут назад
А я в пятницу своей палкой с козырька над подъездом сбивала толстый снежный пласт, наполовину сползший и опасно нависший. На обратном пути мужчину, который в багажнике своей машины что-то искал, привлекла. Спросила, нет ли у него лопаты? Он увидел нависшую огромную глыбу снега со льдом и, сколько смог, счистил моим бадиком. Лопаты у него, к сожалению, не оказалось. Надеюсь, глыба свалилась ночью и без людей. Там килограммов 30 оставалось. Чем УК занимаются, непонятно.
Ответить
Владимир
16 минут назад
Поражаюсь над комментариями все глаголят о водятлах. А если бы это все свалилось на человека. Об ук надо говорить об ук они могут только деньги собирать а работать не хотят
Ответить
Лиза
34 минуты назад
Зачем надо было ставить машину под самой крышей?
Ответить
Витя
36 минут назад
Нечего было ставить машину куда попало, снежная лавина здесь не причём
Ответить
Ну вот
38 минут назад
Зато владелец машины меньше шагов сделал до подъезда.
Ответить
Афоня
40 минут назад
Я поражаюсь интеллектом таких водятелов, даже по нормам запрещено ставить машины ближе 5 метров от многоэтажных жилых домов.
Ответить
Александр Н.
44 минуты назад
Управляшки совсем страх потеряли,на звонки не отвечают и указания от мэрии им не указ.
Ответить
Ник
8 минут назад
За что мы платим не понятно не кислый платеж приходит зачем не обратишься всегда футболят их просто надо убрать толку от них все равно нет
Ответить
