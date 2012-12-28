Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Управление строительства липецкой мэрии ищет подрядчика для завершения проекта Романа Ченцова.
В заказ входит вторая очередь парка с детской площадкой с покрытием из резиновой крошки общей площадью 412 кв.м. На ней будут размещены песочница и шесть единиц игрового оборудования. Звездой этого комплекса станет корабль «Венеция» с мачтами и горкой. Также подрядчик должен смонтировать входную группу в «Петропарк» с кассой и прокатом, модуль «Слобода» с местами под фудкорд и аркадные игры. А еще в заказ входит обустройство закрытой контейнерной площадки для сбора мусора.
Завершить все работы исполнитель обязан к 1 июля.
Напомним, что «Петропарк» стал главным проектом уже экс-мэра Романа Ченцова. 6 августа 2024 года, когда еще не прошло и месяца с момента его избрания главой города, Роман Ченцов заявил, что Нижнему парку не хватает детских аттракционов, убранных его предшественницей Евгенией Уваркиной.
— Считаю, что Нижнему парку нужно вернуть статус места для семейного отдыха. Одного колеса обозрения парку явно недостаточно. Думаю, нужно восстановить историческую справедливость, сделать парк интересным для отдыхающих всех возрастов. Кому надо — пойдет в зоопарк, малышей родители отведут на качели, детей постарше — на аттракционы. Помимо этого, в планах сделать и детскую площадку на месте Арт-центра, собранного из списанных морских контейнеров, — сказал свежеиспеченный глава Липецка.
Тогда же в разговоре с GOROD48 Роман Ченцов сказал, что уже отобрал десяток аттракционов, которые купят в Китае, пообещав, что они будут смонтированы и установлены в Нижнем парке весной 2025 года, когда парку исполнится 220 лет.
Аттракционы были куплены в Поднебесной за 104 миллиона рублей. Проект после народного голосования получил название «Петропарк». Аттракционы в итоге начали строить не в самом Нижнем, за что бывшему мэру можно сказать большое спасибо, а на территории у так называемой «взлетки». Наполнение парка сразу вызвало вопросы горожан. Кто-то даже называл китайские аттракционы оборудованием луна-парков, которые гастролировали по Советскому Союзу. Как бы то ни было, а пуско-наладочные работы в «Петропарке» должны были завершится 1 октября. Но липчанам так и не удалось покататься на новых качелях-каруселях, ведь в парке начались работы по дополнительному контракту на 38,7 млн рублей, предполагающие завершение благоустройства его территории к 1 декабря. К началу зимы «Петропарк» должны были обнести сплошной оградой, посадить 1500 кустарников и сотню деревьев взамен 133 вырубленных.
Часть работ — установку модульного туалета на четыре кабинки, шести теневых навесов, 45 скамеек разных видов и 57 урн оставили на весну. Весной же в парке должны смонтировать еще два аттракциона: автодром и батут.
Роман Ченцов обещал, что «Петропарк» заработает в мае. Но теперь точно ясно, что с учетом строительства его второй очереди, это будет не так. Если новый подрядчик успеет завершить все в срок, то строительные работы завершатся в парке только 1 июля.
На вторую очередь парка в бюджете города на 2026 год были зарезервированы 133,5 млн рублей. Но пока управлению строительства дали 74,7 миллиона. Если это будут последние траты — а департамент финансов не намерен увеличивать уже запланированные расходы — то в «Петропарке не появятся ни «Дом страха» с изогнутыми панелями из нержавейки, ни десятки инсталляций и артобъектов.
P.S. На «Петропарк», по подсчетам GOROD48, уже потрачены минимум 250 миллионов рублей. При этом два контракта на благоустройство его территории — на 38,7 млн рублей и на 25,8 млн рублей — с подрядчиком, ООО «Строймонтажпроект», были расторгнуты мэрией.
