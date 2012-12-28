Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Читать все
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
На улице Гоголя появилась писающая труба
Общество
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снег будет идти еще один день
Погода в Липецке
НЛМК открыл лабораторию и новые аудитории в металлургическом колледже
НЛМК Live
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
Читать все
Общество
606
сегодня, 16:47
14

На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей

Управление строительства липецкой мэрии ищет подрядчика для завершения проекта Романа Ченцова.

МКУ «Управление строительства Липецка» объявило о поиске подрядчика на дополнительные работы в парке аттракционов. На них выделены 74,7 миллиона рублей.

В заказ входит вторая очередь парка с детской площадкой с покрытием из резиновой крошки общей площадью 412 кв.м. На ней будут размещены песочница и шесть единиц игрового оборудования. Звездой этого комплекса станет корабль «Венеция» с мачтами и горкой. Также подрядчик должен смонтировать входную группу в «Петропарк» с кассой и прокатом, модуль «Слобода» с местами под фудкорд и аркадные игры. А еще в заказ входит обустройство закрытой контейнерной площадки для сбора мусора.

Завершить все работы исполнитель обязан к 1 июля.

Напомним, что «Петропарк» стал главным проектом уже экс-мэра Романа Ченцова. 6 августа 2024 года, когда еще не прошло и месяца с момента его избрания главой города, Роман Ченцов заявил, что Нижнему парку не хватает детских аттракционов, убранных его предшественницей Евгенией Уваркиной.

— Считаю, что Нижнему парку нужно вернуть статус места для семейного отдыха. Одного колеса обозрения парку явно недостаточно. Думаю, нужно восстановить историческую справедливость, сделать парк интересным для отдыхающих всех возрастов. Кому надо — пойдет в зоопарк, малышей родители отведут на качели, детей постарше — на аттракционы. Помимо этого, в планах сделать и детскую площадку на месте Арт-центра, собранного из списанных морских контейнеров, — сказал свежеиспеченный глава Липецка.

Тогда же в разговоре с GOROD48 Роман Ченцов сказал, что уже отобрал десяток аттракционов, которые купят в Китае, пообещав, что они будут смонтированы и установлены в Нижнем парке весной 2025 года, когда парку исполнится 220 лет.

Аттракционы были куплены в Поднебесной за 104 миллиона рублей. Проект после народного голосования получил название «Петропарк». Аттракционы в итоге начали строить не в самом Нижнем, за что бывшему мэру можно сказать большое спасибо, а на территории у так называемой «взлетки». Наполнение парка сразу вызвало вопросы горожан. Кто-то даже называл китайские аттракционы оборудованием луна-парков, которые гастролировали по Советскому Союзу. Как бы то ни было, а пуско-наладочные работы в «Петропарке» должны были завершится 1 октября. Но липчанам так и не удалось покататься на новых качелях-каруселях, ведь в парке начались работы по дополнительному контракту на 38,7 млн рублей, предполагающие завершение благоустройства его территории к 1 декабря. К началу зимы «Петропарк» должны были обнести сплошной оградой, посадить 1500 кустарников и сотню деревьев взамен 133 вырубленных.

Часть работ — установку модульного туалета на четыре кабинки, шести теневых навесов, 45 скамеек разных видов и 57 урн оставили на весну. Весной же в парке должны смонтировать еще два аттракциона: автодром и батут.

Роман Ченцов обещал, что «Петропарк» заработает в мае. Но теперь точно ясно, что с учетом строительства его второй очереди, это будет не так. Если новый подрядчик успеет завершить все в срок, то строительные работы завершатся в парке только 1 июля.

На вторую очередь парка в бюджете города на 2026 год были зарезервированы 133,5 млн рублей. Но пока управлению строительства дали 74,7 миллиона. Если это будут последние траты — а департамент финансов не намерен увеличивать уже запланированные расходы — то в «Петропарке не появятся ни «Дом страха» с изогнутыми панелями из нержавейки, ни десятки инсталляций и артобъектов.

P.S. На «Петропарк», по подсчетам GOROD48, уже потрачены минимум 250 миллионов рублей. При этом два контракта на благоустройство его территории — на 38,7 млн рублей и на 25,8 млн рублей — с подрядчиком, ООО «Строймонтажпроект», были расторгнуты мэрией.
парк аттракционов
«Петропарк»
Роман Ченцов
2
0
5
0
8

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ИИ
9 минут назад
Бесконечный процесс осваивания денег!
Ответить
Буквоед
10 минут назад
Вот этим Ченцов и запомнился!Манилов нервно курит в уголочке!
Ответить
Народная мудрость
12 минут назад
Главное-прокукарекать,а там-хоть и не рассветай!
Ответить
Даа
16 минут назад
Лучше бы их выделили на вывоз снег, город же весной утонет
Ответить
Анна
19 минут назад
Поскольку сменилось руководство в мэрии, вопрос с финансированием нужно решать заново и за другие деньги…..
Ответить
Лиза
20 минут назад
Пусть сам Ченцов и доделывает, вкладывая туда свои деньги!
Ответить
Ваш тренер
29 минут назад
Ну теперь понятно почему он так резко ушёл.
Ответить
Опять
31 минуту назад
Не прислушиваются к людям ой кто то погорит
Ответить
Animal planet.
33 минуты назад
Ну да,в Китае только покупать карусели для детей,а потом их чинить задолбаются,и это опять бюджетные деньги. У нас установили Китайские лифты,вместо советских,а где то установили лифты производства Беларусь.,разница в качестве весьма ощутима.
Ответить
смотритель зоопарка
42 минуты назад
щас опять поставят горку за 30 миллионов из деревяшек, где дети будут биться спиной-головой-поясницей и это будет норма...
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить