Общество
656
сегодня, 16:15
3

Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера

А еще у городской администрации есть претензии к заводу-изготовителю новых трамваев.

Сегодня председатель департамента транспорта мэрии Александр Лукинов попросил профильную комиссию Липецкого горсовета поддержать законодательную инициативу в областной Совет об утверждении шести дополнительных соглашений к концессионному договору с компанией «Мовиста Регионы Липецк» на обновление трамвайной сети.

В этих «допах» нет ничего нового. О них GOROD48 уже рассказывал. Смысл соглашений — в продлении сроков реализации концессии проекта на два года, до 31 декабря 2027-го, поскольку концессионер выбился из графика, предполагавшего окончание работ 31 декабря 2025 года. Проект изменений еще в прошлом году получил положительное заключение ФАС и главного донора концессии, госкорпорации «ВЭБ.РФ». Так что дело осталось за малым — одобрением изменений сроков концессии со стороны субъекта. Александр Лукинов добавил, что «допы» не потребуют выделения дополнительных средств из бюджета и что не будут изменены технико-экономические параметры объекта соглашения по объемам работ и протяженности замены путей (еще в прошлом году администрация Липецка полностью выполнила свои обязательства перед концессионером, перечислив исполнителю работ из горбюджета 4 миллиарда 822 миллиона рублей).

Председатель дептранса мэрии продемонстрировал слайд, из которого следовало, что, по состоянию на сегодня, концессионер демонтировал 34,3 км старых путей (84%) и уложил 25,3 новых (62%). В этом году «Мовиста Регионы Липецк» должна построить 16,7 км путей по улицам Московской, Циолковского, 8 Марта, чтобы восстановить трамвайное движение от депо до Центрального рынка. «Работы по замене путей идут, несмотря на погодные условия».

7fe872dd-986f-47cd-b0ec-f4c482705e93.jpg

Александр Лукинов сообщил о том, что мэрия и концессионер ждут итогов госэкспертизы 4-й (от развязки улиц Краснозаводской и Металлуругов до старого заводоуправления на 9 Мая) и 6-й очереди (от улицы Катукова до конца улицы Стаханова) проекта. Бумаги должны прийти в феврале-марте. После этого будет понятна полная цена работ на этих участках.

Кстати, концедент не принял на баланс муниципалитета ни метра новых путей, по которым ходят три трамвайных маршрута. Одна из причин — неисполнение концессионером обязательств по демонтажу старых опор контактной сети. А тормозом всему является позиция интернет-провайдеров, не желающих убирать с этих опор свои оптоволоконные сети. Также выяснилось, что на баланс муниципалитета поставили всего 35 новых трамваев из 46-ти, приобретенных по концессии. Их гарантийный срок — два года с момента приемки, и по некоторым вагонам есть вопросы к предприятию-изготовителю.

— Ветка на новые микрорайоны — это конец 2027 года по дополнительному соглашению. Есть понимание, где она будет проходить? — спросил председатель комиссии Борис Понаморев.

Ветку, по словам Александра Лукинова, построят как продолжение существующей по улице Катукова от пересечения с улицей Меркулова, затем — до кольцевой развязки у «Колизея» и далее по улице Стаханова до развязки с улицей Свиридова.
концессия
трамвай
3
2
1
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Санек
3 минуты назад
Зачем нам трамвай на Свиридова Стаханова и т.д там машины не могу проехать. Это просто смех.
Ответить
Андрей
сегодня, 16:37
Курск сделали все норм. Таганрог норм. Питер норм) и только у нас все как всегда через одно место.
Ответить
Р
сегодня, 16:27
Просто слов нет трамвай запустить не могут. Такое вообще возможно было при СССР? Трамвай........, город почти 500тысяч.
Ответить
