Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ельчанка лишилась почти 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов
Происшествия
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
Общество
Липецкий подросток угрожал взорвать школу в Кировской области
Происшествия
Читать все
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Общество
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
Общество
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
На нескольких улицах Сырского Рудника отключат воду
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
Читать все
Общество
88
сегодня, 22:47

Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта

На отремонтированном участке теплосети начался процесс заполнения системы теплоносителем. Запуск отопления в домах планируется в ближайшее время.

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил об окончании основных ремонтных работ на магистральном трубопроводе по улице Калинина. В настоящее время специалисты компании «РИР Энерго» приступили к поэтапному заполнению системы. Управляющие организации готовы к подключению внутридомовых сетей и проведению регулировок.

Напомним, восстановление повреждённого участка теплотрассы диаметром 325 мм началось сегодгя. Ранее работы были намеренно отложены из-за сильных морозов.

«Трубопровод здесь – 325 мм. В морозы проводить такие работы означало бы оставить большое количество людей без отопления и горячей воды в самый неподходящий момент», — пояснил ранее градоначальник.

Подрядная организация работала в усиленном режиме, чтобы оперативно завершить ремонт и восстановить теплоснабжение.
коммунальная авария
0
0
1
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить