Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта

На отремонтированном участке теплосети начался процесс заполнения системы теплоносителем. Запуск отопления в домах планируется в ближайшее время.

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил об окончании основных ремонтных работ на магистральном трубопроводе по улице Калинина. В настоящее время специалисты компании «РИР Энерго» приступили к поэтапному заполнению системы. Управляющие организации готовы к подключению внутридомовых сетей и проведению регулировок.Напомним, восстановление повреждённого участка теплотрассы диаметром 325 мм началось сегодгя. Ранее работы были намеренно отложены из-за сильных морозов.«Трубопровод здесь – 325 мм. В морозы проводить такие работы означало бы оставить большое количество людей без отопления и горячей воды в самый неподходящий момент», — пояснил ранее градоначальник.Подрядная организация работала в усиленном режиме, чтобы оперативно завершить ремонт и восстановить теплоснабжение.