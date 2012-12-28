В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
сегодня, 22:47
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
На отремонтированном участке теплосети начался процесс заполнения системы теплоносителем. Запуск отопления в домах планируется в ближайшее время.
Напомним, восстановление повреждённого участка теплотрассы диаметром 325 мм началось сегодгя. Ранее работы были намеренно отложены из-за сильных морозов.
«Трубопровод здесь – 325 мм. В морозы проводить такие работы означало бы оставить большое количество людей без отопления и горячей воды в самый неподходящий момент», — пояснил ранее градоначальник.
Подрядная организация работала в усиленном режиме, чтобы оперативно завершить ремонт и восстановить теплоснабжение.
