Общество
36 минут назад
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Дорожные полицейские рекомендуют водителям пересесть на автобусы.
Напомним, что состояние дороги на улице Карла Маркса не удовлетворяет и мэрию, которая объявила торги на ее ремонт.
