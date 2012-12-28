Все новости
Общество
1088
сегодня, 13:35
4

Счетную палату Липецка ликвидируют?

Ее функции могут перейти к Контрольно-счетной палате области.

Правительство области внесло в мэрию Липецка и горсовет предложение о внешнем контроле над расходами муниципального бюджета. Это значит, что аудит исполнения городского бюджета должен перейти от Счетной палаты Липецка к областной Контрольно-счетной палате.

Предложение сегодня обсудила комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета. На заседании председатель Счетной палаты Марина Зиборова назвала такое решение противоречащим уставу города.

5235729421078042416.jpg

По словам Марины Зиборовой, норма о передаче субъекту внешнего контроля над муниципалитетами существует с 2018 года. Но она касается тех муниципальных образований, в которых нет возможности организовать полноценный аудит своими силами. «Это не наш случай. Счетная палата Липецка работает с 2005 года, является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля, внесена в Устав города».

В районах области, ставшими муниципальными образованиями, аудитом занимались один-два человека. В Счетной палате Липецка работают 14 человек.

— Отсутствие оснований для передачи полномочий подтверждается нормами типового соглашения о передаче КСП Липецкой области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. В этом соглашении — два пункта: отсутствие в округе своего органа внешнего финансового контроля и невозможность осуществления им своих полномочий. Очевидно, что этого нельзя сказать о Счетной палате Липецка, — заявила аудитор.

Марина Зиборова обратила внимание профильной комиссии горсовета еще на несколько причин, которые не позволяют согласиться с предложением правительства области. Упразднение Счетной палаты должно быть вынесено на публичные слушания, в Устав города должны быть внесены соответствующие изменения. Кроме того, федеральное законодательство предусматривает, что изменение структуры органа местного самоуправления вступает в силу не ранее истечения сроков полномочий представительного органа, принявшего такое решение. Действующий созыв горсовета работает с сентября прошлого года. Так что, по закону, даже при принятии решения горсоветом о внешнем финансовом контроле со стороны КСП области Счетная палата Липецка должна работать до 2030 года, до новых выборов горсовета.

— Местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий. Передача контроля над муниципальными финансами на уровень субъекта означал бы фактическое поглощение местного самоуправления государственной властью региона, что противоречит 12-й статье Конституции России. Для передачи полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля на уровень субъекта нет оснований. В сложившихся обстоятельствах считаю целесообразным отложить инициирование вопроса передачи полномочий Счетной палаты Липецка до устранения существующих противоречий. Дело за вами, депутатами, — подытожила Марина Зиборова.

Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов сказал, что полностью согласен с тем, что сказала Зиборова. И поставил вопрос на голосование. Все члены комиссии по бюджету и муниципальной собственности, в том числе и Выжанов, подняли руки вверх, приняв предложение правительства области. Последнее слово остается за сессией горсовета, которая пройдет 24 февраля.
Комментарии (4)

Савелий
17 минут назад
Зачем столько палат? Одной достаточно для нашего дурдома.
Нервная мать
28 минут назад
Ни горячо, ни холодно. Толку от этих управленцев людям? Зарплаты хорошие, пенсии ранние, а люди - то, что от них имеют? Город развалился, стал деревней. Ближнее Зарубежье еще приезжает, а своя молодежь уезжает по большей части в мегаполисы. Скоро и приезжие, посмотрев на все, не будут рваться сюда.
Правда
сегодня, 13:50
Кому же захочется такой кусок пирога отдать добровольно?
богатеем
сегодня, 13:46
посчитали-прослезились
