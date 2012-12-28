Счетную палату Липецка ликвидируют?

Ее функции могут перейти к Контрольно-счетной палате области.

Правительство области внесло в мэрию Липецка и горсовет предложение о внешнем контроле над расходами муниципального бюджета. Это значит, что аудит исполнения городского бюджета должен перейти от Счетной палаты Липецка к областной Контрольно-счетной палате.Предложение сегодня обсудила комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета. На заседании председатель Счетной палаты Марина Зиборова назвала такое решение противоречащим уставу города.По словам Марины Зиборовой, норма о передаче субъекту внешнего контроля над муниципалитетами существует с 2018 года. Но она касается тех муниципальных образований, в которых нет возможности организовать полноценный аудит своими силами. «Это не наш случай. Счетная палата Липецка работает с 2005 года, является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля, внесена в Устав города».В районах области, ставшими муниципальными образованиями, аудитом занимались один-два человека. В Счетной палате Липецка работают 14 человек.— Отсутствие оснований для передачи полномочий подтверждается нормами типового соглашения о передаче КСП Липецкой области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. В этом соглашении — два пункта: отсутствие в округе своего органа внешнего финансового контроля и невозможность осуществления им своих полномочий. Очевидно, что этого нельзя сказать о Счетной палате Липецка, — заявила аудитор.Марина Зиборова обратила внимание профильной комиссии горсовета еще на несколько причин, которые не позволяют согласиться с предложением правительства области. Упразднение Счетной палаты должно быть вынесено на публичные слушания, в Устав города должны быть внесены соответствующие изменения. Кроме того, федеральное законодательство предусматривает, что изменение структуры органа местного самоуправления вступает в силу не ранее истечения сроков полномочий представительного органа, принявшего такое решение. Действующий созыв горсовета работает с сентября прошлого года. Так что, по закону, даже при принятии решения горсоветом о внешнем финансовом контроле со стороны КСП области Счетная палата Липецка должна работать до 2030 года, до новых выборов горсовета.— Местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий. Передача контроля над муниципальными финансами на уровень субъекта означал бы фактическое поглощение местного самоуправления государственной властью региона, что противоречит 12-й статье Конституции России. Для передачи полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля на уровень субъекта нет оснований. В сложившихся обстоятельствах считаю целесообразным отложить инициирование вопроса передачи полномочий Счетной палаты Липецка до устранения существующих противоречий. Дело за вами, депутатами, — подытожила Марина Зиборова.Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов сказал, что полностью согласен с тем, что сказала Зиборова. И поставил вопрос на голосование. Все члены комиссии по бюджету и муниципальной собственности, в том числе и Выжанов, подняли руки вверх, приняв предложение правительства области. Последнее слово остается за сессией горсовета, которая пройдет 24 февраля.