30 минут назад
В Липецке муниципальная выплата контрактникам увеличена до 600 тысяч рублей
Для обеспечения выплаты на февраль-март в бюджете города заложены 170 миллионов рублей.
Сегодня же председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова рассказала о, возможно, последнем крупном увеличении параметров городского бюджета на 1,2 млрд рублей по доходам и на 2 миллиарда — по расходам.
Источниками пополнения стали восстановленные с прошлого года остатки бюджета и трансферты области. Львиную долю средств, 1 миллиард, мэрия предложила передать концессионеру, компании «Мовиста», на исполнение обязанностей по трамвайной концессии. 185 млн рублей получат школьные учителя как доплату за классное руководство, еще 170 миллионов зарезервированы на единоразовые муниципальные выплаты тем, кто заключит контракты с Минобороны. 131,4 млн рублей направят на финансирование «указных» категорий бюджетников в системе общего и дополнительного образования, физкультуры и спорта. 104 миллиона дадут «РВК-Липецк» на утилизацию илового осадка на городских очистных. Еще одна крупная трата — 84,9 миллиона — субсидия муниципалитета на безубыточную работу МУП «Липецктеплосеть». 78 миллионов рублей получит компания депутата горсовета Андрея Бугакова «Липецксантехмонтаж-1» в виде оплаты допработ по капремонту школы №4 — так совпало, что в начале сессии спикер горсовета Евгения Фрай поздравила Бугакова с днем рождения.
На содержание Комсомольского пруда и фонтанов предлагается выделить 29 млн рублей, 26 миллионов по требованию прокуратуры потратят на капремонт защитных сооружений. На эти средства отремонтируют семь укрытий городской системы ГО и ЧС. 17 млн рублей направят на зарплаты советников директоров школ по воспитанию, 12 миллионов — на строительство еще одного выезда из микрорайона «Елецкий», 10 миллионов — на содержание ДЮЦ «Спортивный».
Итого бюджет муниципалитета после этих правок по доходам составил 22,4 млрд рублей, по расходам — 23, 7 миллиарда. Дефицит бюджета вырос до 1,3 миллиарда. Из них 300 миллионов мэрии нужно где-то взять.
— Где? — спросила председатель горсовета Евгения Фрай.
Из ответа Григоровой следовало, что она надеется на привлечение дешевого бюджетного кредита от правительства области. Если не выйдет, кредит будет взят в коммерческом банке. Либо, чтобы сэкономить на процентах и на самом кредите, муниципалитету придется ужаться в расходах. К этому варианту в департаменте финансов уже морально готовы. Так, на прошлой неделе на заседании бюджетной комиссии горсовета, Татьяна Григорова сказала, что первыми под нож пойдут расходы на содержание фонтанов.
Сегодня, кстати, депутаты без каких-либо вопросов к председателю департамента транспорта мэрии Александру Лукинову единогласно проголосовали за законодательную инициативу администрации Липецка в областной Совет об утверждении шести дополнительных соглашений к концессионному договору с компанией «Мовиста Регионы Липецк» на обновление трамвайной сети, смысл которых — в продлении сроков реализации концессии до 31 декабря 2027-го, так как концессионер выбился из графика, предполагавшего окончание работ 31 декабря 2025 года.
В то же время на этой же сессии председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова обозначила риски по трамвайной концессии, самой затратной статьи расходов горбюджета:
— Обязательства концедента, мэрии, выполняются в полном объеме, в то же время обязательства концессионера идет с нарушениями графика выполненных работ.
Напомним, что мэрия как концедент ранее уже выплатила «Мовиста» 4,8 миллиарда рублей и готова выплатить еще миллиард, а закрыла акты выполненных работ лишь на 2,5 миллиарда.
А еще депутаты единогласно проголосовали за предложение правительства области о передаче внешнего контроля над расходами муниципального бюджета от Счетной палаты Липецка к областной Контрольно-счетной палате. Марине Зиборовой, которая неделю назад протестовала против такого хода событий, в этот раз слова не дали вовсе. Меж тем в прошлом году аудиторы выявили 141 случай нарушений в расходах городского бюджета — на 1,1 миллиарда рублей (из них 923 миллиона — в бухгалтерском учете, а еще 176 миллионов — в расчетах мэрии по муниципальным контрактам).
