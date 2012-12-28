Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
сегодня, 09:28
Обе задержаны. Следком возбудил уголовные дела.
«По данным следствия, индивидуальный предприниматель, исполнявшая в 2024 году муниципальные контракты на отлов бездомных животных, передала должностному лицу незаконное вознаграждение за содействие в приёмке фактически невыполненных объёмов работ. Заместитель начальника муниципального учреждения, являясь членом приёмочной комиссии, обеспечивала подписание актов выполненных работ, не соответствующих фактическому объёму оказанных услуг», — сообщает пресс-служба СКР по региону..
Общая сумма взяток составила 890 тысяч рублей, кроме того, чиновнице был передан сотовый телефон стоимостью 60 тысяч рублей.
«Противоправная деятельность выявлена и пресечена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России. Подозреваемые задержаны. Следователем регионального СК России решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавили в пресс-службе областного управления Следственного комитета РФ.
Добавим, что в последние два года контракты на отлов бездомных собак в Липецке исполняет ИП Фомина.
