Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Ночью в Липецке было –26,1 градуса
Погода в Липецке
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом: дело ушло в суд
Происшествия
После пропусков в дни свободного посещения школ справка от врача не нужна
Общество
38-летняя женщина повторно попалась на пьяной езде: у неё арестовали «Митсубиси»
Происшествия
Во все дома на Манеже вернули тепло
Общество
51-летнюю женщину освободили от кольца спасатели
Общество
«Фольксваген Пассат» сгорел в деревне Ивановка
Происшествия
Происшествия
1323
сегодня, 09:28
16

Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак

Обе задержаны. Следком возбудил уголовные дела.

Липецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника управления смотрителя Липецка, подозреваемой в получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также индивидуального предпринимателя, подозреваемой в даче взятки должностному лицу (ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

«По данным следствия, индивидуальный предприниматель, исполнявшая в 2024 году муниципальные контракты на отлов бездомных животных, передала должностному лицу незаконное вознаграждение за содействие в приёмке фактически невыполненных объёмов работ. Заместитель начальника муниципального учреждения, являясь членом приёмочной комиссии, обеспечивала подписание актов выполненных работ, не соответствующих фактическому объёму оказанных услуг», — сообщает пресс-служба СКР по региону..

Общая сумма взяток составила 890 тысяч рублей, кроме того, чиновнице был передан сотовый телефон стоимостью 60 тысяч рублей. 

«Противоправная деятельность выявлена и пресечена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России. Подозреваемые задержаны. Следователем регионального СК России решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавили в пресс-службе областного управления Следственного комитета РФ. 

Добавим, что в последние два года контракты на отлов бездомных собак в Липецке исполняет ИП Фомина.
взятка
бездомные животные
Комментарии (16)

Да
8 минут назад
А можно всех их проверить????
Ответить
Елена
10 минут назад
я про крыс, которые пешком ходят в р-не мостика от ж/д вокзала в сторону жилых домов, неоднократно обращались к главному смотрителю в 2023-2025г.г, сказали денег нет.
Ответить
АнтиСоветчик
13 минут назад
Жилинспекцию пора начинать кошмарить. Владельцы УК в открытую говорят, что дешевле жилинспекцию содержать, чем работать как положено.
Ответить
Один
16 минут назад
Лучше сами не ешьте мясо.
Ответить
гость
17 минут назад
Виноват зам. а начальник ,как всегда не в курсе.
Ответить
Роман
32 минуты назад
Лтз полно бродячих Собак ленинградская2 У дк возле фонтана Чипированая шавка Кидается на людей!
Ответить
Бывший школьник
22 минуты назад
Зато на бумаге всё красиво
Ответить
Так
26 минут назад
Надо покормить! Собака бывает кусачей от жизни собачьей!!!
Ответить
Да да
33 минуты назад
Ну мало им, вот что творят!!!!
Ответить
Точно
34 минуты назад
Всё как всегда, кто миллиардами ворует тех трогать нельзя, они неприкосновенны. А кто по мелочи, тех сажают. Очень похоже на месть местной госпожи, которую посадила кажется ФСБ из Саратова, за эту же деятельность.Строят бизнес на кровавых деньгах, бедные собаки.
Ответить
Гостья
39 минут назад
думаю, там есть кого еще проверить....
Ответить
Злой.
46 минут назад
Даже на бродячих собаках наживаются. В тюрьму.
Ответить
Удобно
39 минут назад
Собаки - твари бессловесные, ничего не скажут...
Ответить
