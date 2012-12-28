Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
54 минуты назад
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Указ о ее назначении врио городской администрации подписал губернатор Игорь Артамонов.
Напомним, что мэр Липецка Роман Ченцов сложил полномочия 13 февраля с формулировкой «по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами». Во вторник, 24 февраля, его отставку приняла сессия Липецкого городского Совета. С 16 февраля обязанности главы города исполняла вице-мэр Светлана Бедрова.
Ранее предполагалось, что ко вторнику губернатор Игорь Артамонов назначит врио главы города и именно это человек, пройдя процедуру выборов мэра муниципальными депутатами, станет главой города. Главным кандидатом на должность называли главу Липецкого муниципального округа Давид Тодуа. Но всего этого не случилось.
Светлана Бедрова была последним по времени вступления в должность вице-мэра заместителем Романа Ченцова. Еще в прошлом году она возглавляла городской департамент образования, с 1 сентября руководила школой-новостройкой №58 в «Елецком», а в конце января получила кресло вице-мэра. На этом посту она сменила Анну Шамаеву, ушедшую с должности по достижению предельного возраста работы в муниципальной должности.
