Общество
1166
54 минуты назад
2

Липецк возглавила Светлана Бедрова

Указ о ее назначении врио городской администрации подписал губернатор Игорь Артамонов.

Вице-мэр Светлана Бедрова назначена временно исполняющей обязанности главы администрации Липецка. Исполнять обязанности мэра она будет до избрания и вступления в должность нового главы города.

Напомним, что мэр Липецка Роман Ченцов сложил полномочия 13 февраля с формулировкой «по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами». Во вторник, 24 февраля, его отставку приняла сессия Липецкого городского Совета. С 16 февраля обязанности главы города исполняла вице-мэр Светлана Бедрова.

Ранее предполагалось, что ко вторнику губернатор Игорь Артамонов назначит врио главы города и именно это человек, пройдя процедуру выборов мэра муниципальными депутатами, станет главой города. Главным кандидатом на должность называли главу Липецкого муниципального округа Давид Тодуа. Но всего этого не случилось.

Светлана Бедрова была последним по времени вступления в должность вице-мэра заместителем Романа Ченцова. Еще в прошлом году она возглавляла городской департамент образования, с 1 сентября руководила школой-новостройкой №58 в «Елецком», а в конце января получила кресло вице-мэра. На этом посту она сменила Анну Шамаеву, ушедшую с должности по достижению предельного возраста работы в муниципальной должности.
администрация Липецка
кадры
Светлана Бедрова
12
2
1
1
5

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да
9 минут назад
Я помню Светлану Валерьевну, она была у нас учителем, очень порядочная и справедливая!
Ответить
Это понятно
14 минут назад
а снег кто будет убирать в городе?
Ответить
