Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Читать все
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Общество
Крышепад в Липецкой области не останавливается
Происшествия
В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ
Общество
«Писающей трубой» оказалась ливнёвка
Общество
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
19-летний парень нарвался на мошенников на сайте знакомств и лишился 339 000 рублей
Происшествия
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
Бывший работник лизинговой компании украл с ее склада дорогую дробилку
Происшествия
Читать все
Общество
519
сегодня, 12:41
3

В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ

При полной смете обновления 62-й школы, обсчитанной в более чем 200 млн рублей, городская администрация готова заплатить подрядчику 135,5 миллиона.

Управление строительства мэрии Липецка объявило о поиске подрядчика на капитальный ремонт 62-й школы, находящейся на улице Рубена Ибаррури в поселке ЛТЗ. Начальная цена контракта определена в 135 555 154 рубля. В здании 1983 года постройки заменят входные группы, кровлю, все инженерные сети. А вот на обновление фасада и на отделку внутренних помещений в полном объеме денег не хватило: с прошлого года департамент образования мэрии живет в режиме строгой экономии. Полная смета обновления 62-й школы обсчитана в более чем 200 млн рублей, но денег дали лишь на самое необходимое.

Таким образом, в этом году в Липецке обновление ждет 17 школ.

В настоящее время завершается обновление самой старой школы Липецка, 4-й, на улице Парковой на Новолипецке. По данным мэрии, она готова на 99%. Врио главы Липецка Светлана Бедрова сообщила, что на устранение недоделок уйдет март, и школа откроется с началом четвертой четверти 1 апреля.

Продолжаются капремонты еще в четырех школах Липецка: №№ 40, 49, 51, 72. Они должны завершиться в августе следующего года. Капремонты ждут школы №№ 14, 16, 37, 41, 50, 55, 59, 64, 66. Во всех них работы должны начаться в начале марта, а закончиться к концу лета. Еще в двух школах — 21-й и 48-й — ремонты начнутся 1 мая и должны завершиться к 20 ноября следующего года. Ремонт знаменитой 59-й школы «Перспектива» в 19-м микрорайоне стартует 1 июня, а закончится 30 сентября.
ремонт школ
2
0
2
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Демография
16 минут назад
при такой ситуации в школах этих скоро некому будет учиться....
Ответить
Лидия
21 минуту назад
52 школа - просто сарай. Давно пора отремонтировать.
Ответить
111
40 минут назад
посмотрите на ремонт 6 школы, все убого, а территорию около вообще только с одной стороны и то сбоку сделали, а дальше везде разруха была и еще техника при ремонте добавила. Ну как и везде, где-то все на 100%, а где-то на 60
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить