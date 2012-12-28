В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ

При полной смете обновления 62-й школы, обсчитанной в более чем 200 млн рублей, городская администрация готова заплатить подрядчику 135,5 миллиона.

Управление строительства мэрии Липецка объявило о поиске подрядчика на капитальный ремонт 62-й школы, находящейся на улице Рубена Ибаррури в поселке ЛТЗ. Начальная цена контракта определена в 135 555 154 рубля. В здании 1983 года постройки заменят входные группы, кровлю, все инженерные сети. А вот на обновление фасада и на отделку внутренних помещений в полном объеме денег не хватило: с прошлого года департамент образования мэрии живет в режиме строгой экономии. Полная смета обновления 62-й школы обсчитана в более чем 200 млн рублей, но денег дали лишь на самое необходимое.Таким образом, в этом году в Липецке обновление ждет 17 школ.В настоящее время завершается обновление самой старой школы Липецка, 4-й, на улице Парковой на Новолипецке. По данным мэрии, она готова на 99%. Врио главы Липецка Светлана Бедрова сообщила, что на устранение недоделок уйдет март, и школа откроется с началом четвертой четверти 1 апреля.Продолжаются капремонты еще в четырех школах Липецка: №№ 40, 49, 51, 72. Они должны завершиться в августе следующего года. Капремонты ждут школы №№ 14, 16, 37, 41, 50, 55, 59, 64, 66. Во всех них работы должны начаться в начале марта, а закончиться к концу лета. Еще в двух школах — 21-й и 48-й — ремонты начнутся 1 мая и должны завершиться к 20 ноября следующего года. Ремонт знаменитой 59-й школы «Перспектива» в 19-м микрорайоне стартует 1 июня, а закончится 30 сентября.