сегодня, 12:41
В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ
При полной смете обновления 62-й школы, обсчитанной в более чем 200 млн рублей, городская администрация готова заплатить подрядчику 135,5 миллиона.
Таким образом, в этом году в Липецке обновление ждет 17 школ.
В настоящее время завершается обновление самой старой школы Липецка, 4-й, на улице Парковой на Новолипецке. По данным мэрии, она готова на 99%. Врио главы Липецка Светлана Бедрова сообщила, что на устранение недоделок уйдет март, и школа откроется с началом четвертой четверти 1 апреля.
Продолжаются капремонты еще в четырех школах Липецка: №№ 40, 49, 51, 72. Они должны завершиться в августе следующего года. Капремонты ждут школы №№ 14, 16, 37, 41, 50, 55, 59, 64, 66. Во всех них работы должны начаться в начале марта, а закончиться к концу лета. Еще в двух школах — 21-й и 48-й — ремонты начнутся 1 мая и должны завершиться к 20 ноября следующего года. Ремонт знаменитой 59-й школы «Перспектива» в 19-м микрорайоне стартует 1 июня, а закончится 30 сентября.
Комментарии (3)