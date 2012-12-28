Все новости
Общество
1419
сегодня, 10:54
5

Сурок умер, а ёж спит

Сегодня День сурка. Считается, что в этот день по поведению сурка можно определить, какой будет весна. Если 2 февраля пасмурно и сурок не увидит свою тень — то зима скоро кончится, а весна будет ранней. А если день солнечный и сурок испугается тени — зима продлится ещё шесть недель.

К сожалению, сурок Девочка из липецкого зоопарка умерла. Но сегодня также отмечается Международный День ежа, с такой же схемой прогноза, что и у Дня сурка. В зоопарке ежи есть, но один из них — ёж европейский — еще не проснулся, а второй — ёж ушастый — и вовсе не ложился спать.

День сегодня солнечный, поэтому можно предположить, что животное, если бы оно бодрствовало, увидело свою тень, а это значит, что зима продлится еще шесть недель. Судя по прогнозам синоптиков, остаток зимы будет к тому же и  суровым.
День сурка
2
5
1
6
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ботаник
15 минут назад
Ежам 100 миллионов лет . Человеку 40 тысяч лет . Ежи более живучие.
Ответить
Тогда уж
1 минуту назад
Биолог. Ботаники цветочки, ягодки, пестики, тычинки изучают. Зоологи - животных. А, когда всё вместе, - это биологи.
Ответить
Элиот
45 минут назад
Пришло глобальное отрицательное потепление.
Ответить
Блондинка
46 минут назад
Сурка жалко
Ответить
Александр Н.
сегодня, 11:02
Зима на то она и зима,чтобы был снег и мороз,просто мы уже отвыкли от настоящих зим.
Ответить
