Общество
сегодня, 10:54
Сурок умер, а ёж спит
К сожалению, сурок Девочка из липецкого зоопарка умерла. Но сегодня также отмечается Международный День ежа, с такой же схемой прогноза, что и у Дня сурка. В зоопарке ежи есть, но один из них — ёж европейский — еще не проснулся, а второй — ёж ушастый — и вовсе не ложился спать.
День сегодня солнечный, поэтому можно предположить, что животное, если бы оно бодрствовало, увидело свою тень, а это значит, что зима продлится еще шесть недель. Судя по прогнозам синоптиков, остаток зимы будет к тому же и суровым.
