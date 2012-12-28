Дело о пропаже в ПВЗ товаров на 849 000 рублей передано в суд

20-летней предприимчивой сотруднице пункта выдачи грозит до шести лет лишения свободы.

В суд направлено уголовное дело по обвинению 20-летней сотрудницы пункта выдачи заказов маркетплейса на проспекте Мира в Липецке в крупном мошенничестве: по данным следствия, девушка похитила товаров на 849 тысяч рублей.«По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года девушка похитила товары, в числе которых одежда, аксессуары, парфюм, косметика, принадлежности для животных, электроника, предметы интерьера и мебель. Для этого она использовала свои аккаунты, а также аккаунты неосведомлённых о её намерениях гражданам. Обвиняемая заказывала товары, оформляла отказ или дожидалась окончания срока хранения, и забирала их для личного пользования», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Хищения обнаружила пострадавшая компания. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.