Общество
сегодня, 08:07
На Соколе пассажирские автобусы еле разъезжаются из-за нечищеных от снега обочин
Водителям приходится вести машину заезжая на снежную обочину, а встречному останавливаться.
Из-за нечищеных обочин проезжая часть очень узкая, и два автобуса если они встретились, свободно разъехаться не могут.
Одному приходится останавливаться, прижимаясь максимально к ледяной обочине, другому штурмовать обочину со своей стороны.
