На Соколе пассажирские автобусы еле разъезжаются из-за нечищеных от снега обочин

Водителям приходится вести машину заезжая на снежную обочину, а встречному останавливаться.

