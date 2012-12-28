Все новости
На Соколе пассажирские автобусы еле разъезжаются из-за нечищеных от снега обочин

Водителям приходится вести машину заезжая на снежную обочину, а встречному останавливаться.

На улице Пожарского, по пути на конечную остановку на Доменщиков, водителям пассажирского транспорта приходится проявлять находчивость чтобы разъехаться.

Из-за нечищеных обочин проезжая часть очень узкая, и два автобуса если они встретились, свободно разъехаться не могут.

 Одному приходится останавливаться, прижимаясь максимально к ледяной обочине, другому штурмовать обочину со своей стороны.
Комментарии (10)

Сначала новые
Владислав
17 минут назад
на 2ке умнее пришелся типо я постою зацепишь будешь виновным)
Гость
20 минут назад
Не может такого быть. По документам что предоставлено всё почищено и вывезено. Деньги выделенные освоины.
омсквич
26 минут назад
На Соколе есть автобусы ? Что за упущение. Теперь отменят до весны
Кирилл Гончаров
32 минуты назад
Водитель "двойки", словно барин, объезжайте а я как стоял, так и буду стоять.
Юра
16 минут назад
не хочет быть виновным если он поедет и зацепит
Квакша
37 минут назад
В чем проблема позвонить в администрацию и задать вопрос? В прокуратуру, там же миллионы выделяются на уборку снега
Вова
38 минут назад
Какой-же 346 замечательный маршрут, до поздна ездит.
Снег
46 минут назад
Самому надо чистить, а не ждать когда кто-то почистит!
Алла
48 минут назад
Сегодня как 1 января не людей не машин люди спят.
да уж
54 минуты назад
Тот автобус кторый стоял, мог бы тоже в снежную обочину заехать.
