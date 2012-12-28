Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Происшествия
252
35 минут назад
В Чаплыгинском округе три человека отравились угарным газом
Скорая выезжала по двум адресам.
В первом случае пострадала семья из двух человек: 64-летняя женщина госпитализирована, а ее дочери бригада «скорой« оказала помощь на месте. Во втором случае 68-летнему мужчине также была оказана помощь на месте.
«Симптомы в двух случаях были похожи: резкое ухудшение самочувствия, головная боль, головокружение, нарушение координации и зрения», — сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.
Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности и правила эксплуатации газового оборудования и печей, а также предосторожность при прогреве двигателей. Так, днем 1 февраля спасатели приехали на сообщение о пожаре в деревне Марчуки Елецкого округа и обнаружили тело человека у догорающего трактора ЛТЗ-55. По предварительным данным, водитель трактора пытался его завести, отогревая газовой горелкой и загорелся сам.
0
1
0
2
1
Комментарии