Общество
639
сегодня, 14:15
7

Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств

Городское управление строительства получило на реализацию муниципальную программу «Формирование современной городской среды Липецка» 163,7 миллиона рублей.

Самая большая трата по этой программе — 74,7 миллиона на завершение обустройства «Петропарка» в том виде, в котором он мог бы начать работу: с входной группой, кассой и пунктом проката, модулем «Слобода» с местами под фудкорд и аркадные игры, с детской игровой зоной и закрытой контейнерной площадкой для сбора мусора. Оставшиеся 89 млн рублей будут потрачены на точечное благоустройство города по девяти адресам.

Пять из этих объектов уже проторгованы. Начнем с того из них, у которого самый долгий срок реализации — до 1 сентября. К этому времени предприниматель Эдуард Григорян должен завершить второй этап строительства сквера в районе Лебедянского шоссе (на первом этапе в прошлом году там по наказам избирателей появилась огражденная площадка для выгула собак). В этом году благоустройство затронет 20,2 тысячи кв. метров между шоссе и домами № 4б и 4в, а также между перекрестком шоссе с улицей Опытной (до дома №20). Подрядчику предстоит уложить более двух тысяч кв. метров тротуаров из плитки. Обустроить парковку общей площадью 634 кв. метра, установить 23 бетонные двухметровые скамьи, три металлических солнцезащитных навеса и 21 урну.

На реализацию проекта заказчик заложил 8 млн рублей. На торги заявились семь игроков. Их победителем признали Эдуарда Григоряна, который взялся выполнить заказ за 6,6 млн рублей.

У остальных проторгованных объектов благоустройства срок окончания работ — 1 августа.

Второй этап наведения порядка на пляже ЛТЗ заказчик оценил в 5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания, предложившая выполнить работы за 4 миллиона. Подрядчику предстоит расчистить 10 тысяч кв. метров береговой линии и вырубить поросль, а также демонтировать существующие кабинки для переодевания, солнцезащитные навесы-зонтики, лавочки и урны. Взамен исполнитель работ обязан установить на пляже 64 новых МАФа. В их числе 6 пляжных кабинок, 14 чугунных банкеток длиной 1,8 метра, 18 солнцезащитных навесов, 10 лежаков, 10 урн. Для детей появятся 5 качелей, для активных отдыхающих — три теннисных стола и небольшой спорткомплекс.

пляж ЛТЗ.jpg

За 2,8 млн рублей при начальной цене контракта в 3,3 миллиона нашелся подрядчик на обустройство третьего этапа сквера в районе улицы Полиграфической, 22. Речь идет о построенной в прошлом году лыжероллерной трассе. В этом году вдоль нее над логом должны проложить полкилометра кабеля и установить 22 опоры освещения с LED-светильниками.

Освещение появится у двух Привокзальных прудов. На это выделены 4,9 млн рублей. В упорной борьбе с шестью потенциальными подрядчиками контракт получила компания, взявшаяся проложить вдоль берегов прудов 700 метров кабелей и смонтировать 34 опоры с LED-светильниками за 3 890 000 рублей

Продолжится благоустройство микрорайона «Елецкий». Между домами №5 и №7 несколько лет водители парковались в грязи, но в прошлом году у них появилась дорога с 46-ю местами для парковки.

hu1wd0717j22gbgtyl0aqqdjrfmn0kzu.jpg

l2bxjbt4qeg5rj8wo4t879qo21i9d060.jpg

Тогда же жители района попросили своего депутата и мэра обустроить им пространство для прогулок. На него выделили 4 380 000 рублей. За 3 888 000 победитель торгов должен вывезти более двух тонн грунта, чтобы подготовить участок под укладку на подушку из щебня и песка 1,4 тысячи кв. метров тротуарной плитки, обустроить из наливного полиуретанового покрытия спортивную площадку и беговые дорожки, установить 19 уличных светильников и сделать лестницы с перилами на входе в эту зону отдыха.

Мэрия выделила 11,6 млн рублей на дело, которое можно назвать мертвым: продолжение благоустройства аллеи вдоль водоотводной канавы (которую в документах упорно называют рекой Липовкой) между улицами Советской и Первомайской. Почему так? Потому что на этом участке над каналом громоздится ресторан «Мерцен», а сама канава поросла деревьями и камышом.

a95fd696-8863-4ef5-a865-f32b83d38433.jpg

3a32e8e6-22f4-4051-9658-a2adcd2d5ac4.jpg

Вместо того, чтобы очистить канал от построек и поросли и углубить его русло, городская администрация в прошлом году выделила 1,7 миллиона рублей, на которые подрядчик осветил пешеходную дорожку у домов на улице Советской, 1 и Скороходова, 4.

В этом году подрядчику к 1 августа предстоит демонтировать между улицами Советской и Первомайской (в районе цветочного сквера) 1200 кв. метров асфальта и 200 погонных метров бордюров, уложив новый бортовой камень и 1,1 тысячу кв. метров тротуарной плитки размерами 200 на 200 миллиметров. Там установят два уличных фонаря и 21 скамейку. И вот только не смейтесь — по образцу приморских бульваров у канавы обустроят деревянный настил из бруса площадью 26 кв. метров на углу улицы Советской в районе налоговой инспекции!

Липовка.jpg

31,6 миллиона рублей потратят на второй этап благоустройства «Зоны отдыха «Крепость» на улице Водопьянова. Напомним, что в прошлом году, несмотря на протесты общественников, мэрия снесла кирпичный игровой городок Крепость под ноль.

3u9stocf4ajtsfwz96m4o6e1k8gma2ih.jpg

5mkupgn02njb8fdiqplks7qcwst7s9wk.webp

На ее месте появилась асфальтированная площадка, 10 светильников, лавочки и урны. На это было потрачено 6,4 млн рублей. В этом году подрядчик обязан сделать еще одну площадку, с резиновым покрытием.

крепость 2.jpg

Центральным объектом благоустройства будет игровой комплекс Крепость. Тут же появятся 7 качелей, лазалки, лабиринт, уличные музыкальные инсталляции барабан, рупор, колокол. И всего лишь две скамьи!

крепость 3.jpg

Еще одним объектом благоустройства станет вторая очередь сквера в районе улицы Катукова, 34. В прошлом году в большом дворе этой пятиподъездной 10-этажки появилось освещение. В этом году заказчик выделил 1,6 млн рублей на создание спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки, парковки на восемь мест. Перед этими работами подрядчику предстоит демонтировать старое спортивное оборудование: теннисный стол, турник, руколаз, качели, скамьи, сушилки для ковра и фундамент от бывшей голубятни.

Ни в одной из закупок нет озеленения. Если управлению строительства выделят на него дополнительные средства, то в новых скверах появятся газоны, кустарники и деревья.

Последним объектом благоустройства станет сокольский парк. Что в нем собираются сделать и сколько на это выделят средств, пока не известно: управление строительства еще не объявило торги на этот контракт.
благоустройство
Комментарии (7)

Вопрос
13 минут назад
Почему на Лебедянском шоссе созданием площадок и скверов занимается город, а не застройщик этого чудо комплекса?
Ответить
сезон начинается
30 минут назад
освоение бюджета,а потом не хватит и еще дадут как всегда.
Ответить
Смехопанорама
30 минут назад
Наказы избирателей ????
Ответить
!
52 минуты назад
Что это за «сквер», если нет озеленения? На Лебедянском шоссе трафик - ужас. Там и с озеленением дышать нечем было бы. Будет ли когда-нибудь что-то с умом делаться?
Ответить
Вавентий
58 минут назад
А как же три года назад картинки показывали что будет новая набережная как в венеции
Ответить
Олег
сегодня, 14:48
Я что то не понял вход в петропарк будет платным что ли. Не зря его огородили . Ну и кому он теперь пренадлежит
Ответить
озеленение
сегодня, 14:31
отсутствует, о чём тогда говорить, голые пыльные площадки собираются сдавать, лишь бы что то сдать не задумываясь
Ответить
