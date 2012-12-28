Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
Читать все
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Общество
Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?
Говорит Липецк
В Липецке обнаружили и уничтожили 4 килограмма санкционного сыра
Общество
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
В Липецке может появиться храм-памятник защитникам Отечества
Общество
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
В Липецке муниципальная выплата контрактникам увеличена до 600 тысяч рублей
Общество
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Широкая Масленица в подарок от Ольги Митрохиной
Общество
Читать все
Говорит Липецк
914
сегодня, 14:30
20

Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?

Большинство из наших респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Сегодня сессия Липецкого горсовета приняла отставку мэра Романа Ченцова, GOROD48 спросил у горожан, чем им запомнился бывший глава администрации.

Двое прохожих похвалили мэра за переложенные трубы и благоустройство улиц. Однако почти все остальные наши респонденты оказались далеки от политики, несколько человек даже не знали о том, что должность мэра занимал Роман Ченцов.

Напомним, депутаты горсовета избрали Романа Ченцова главой Липецка 27 июня 2024 года, 13 февраля он написал заявление об отставке.
Говорит Липецк
1
0
0
6
4

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
!!!
2 минуты назад
Парком недоделанных атракционов запомнился!!!
Ответить
Спрашивать
7 минут назад
Надо у главы области. Он его назначил. Знал за что.
Ответить
житель центра
15 минут назад
Убрал наконец-то контейнеры из нижнего парка, которые предыдущая мэрша влепила.
Ответить
Ага
10 минут назад
А что взамен поставили? Ужас ужасный. Ранее хоть место было красивое, благоустроенное
Ответить
Лиза
29 минут назад
Хорошим ничем не запомнился, при нём город стал только хуже!
Ответить
Гостья1
30 минут назад
Нормально работал,без показухи ,контактный, проблемы решал.
Ответить
Гражданка
39 минут назад
Тем, что не смогла попасть к нему на личный прием. Трубки секретарь никогда не брала. А отдел по обращениям тоже помочь не смог.
Ответить
лил
28 минут назад
странная вы барышня.. глава принимает в определенные дни а не каждый день и надо записываться за ранее.. но не так. захотел и пришел..
Ответить
Гражданка
5 минут назад
странная вы барышня.. глава принимает в определенные дни а не каждый день и надо записываться за ранее.. но не так. захотел и пришел.. Так, чтобы записаться, и дали номер секретаря. А если к нему не дозвониться, то как записаться? На сайте это сделать нельзя, через отдел обращений тоже нельзя, а как иначе?
Ответить
милли
29 минут назад
почему секретарь должен брать трубку вам??... для приема главы есть определенные дни а не каждый день.. это вам не прием у гиниколога
Ответить
007
40 минут назад
Власть далека от народа, верните иванова
Ответить
Миг
48 минут назад
Заполнился тем что свалил.
Ответить
65+
49 минут назад
Да и про губернатора мы нечего не знаем , Королёв всегда был на виду проводил ярмарки с местной продукцией а этот что есть что нет мы не знаем чем он занят .
Ответить
Мнение
42 минуты назад
Королев местный был и ему было не всё равно что с областью будет. А сегодня мы колония а не субъект.
Ответить
26-й
44 минуты назад
Далеки Вы от истины, надо участвовать в жизни региона и интересоваться происходящим! А так в 65+, видимо, только пустой писаниной занимаетесь!
Ответить
Как и предыдущие -
53 минуты назад
ничем. Я про дела, а не про позоры в соцсетях.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить