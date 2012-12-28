Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Говорит Липецк
914
сегодня, 14:30
20
Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?
Большинство из наших респондентов не смогли ответить на этот вопрос.
Двое прохожих похвалили мэра за переложенные трубы и благоустройство улиц. Однако почти все остальные наши респонденты оказались далеки от политики, несколько человек даже не знали о том, что должность мэра занимал Роман Ченцов.
Напомним, депутаты горсовета избрали Романа Ченцова главой Липецка 27 июня 2024 года, 13 февраля он написал заявление об отставке.
1
0
0
6
4
Комментарии (20)